Qual é o único título que falta para Cristiano Ronaldo? CR7 estreia na Copa em busca do único título que falta na carreira

Cristiano Ronaldo inicia nesta quarta-feira (17) mais um capítulo de sua histórica trajetória no futebol. Portugal estreia na Copa do Mundo de 2026 diante da República Democrática do Congo, em partida válida pelo Grupo K, e o craque português entra em campo perseguindo o único grande título que ainda não conquistou.

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Ao longo de mais de duas décadas como profissional, Cristiano colecionou troféus por Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al-Nassr e pela seleção portuguesa. O atacante venceu campeonatos nacionais em diferentes países, conquistou cinco títulos da Liga dos Campeões da Europa, além da Eurocopa de 2016 e da Liga das Nações com Portugal.

Nem mesmo a passagem pelo Al-Nassr, iniciada em dezembro de 2022, alterou esse cenário. Embora ainda tenha títulos a disputar no futebol saudita, como a Copa do Rei, a Supercopa Saudita e a Liga dos Campeões da Ásia, nenhum deles tem o peso da conquista que segue ausente em sua galeria.

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O único troféu que falta

A Copa do Mundo é o único título de grande expressão que Cristiano Ronaldo ainda não levantou na carreira. Aos 41 anos, o atacante disputa seu último Mundial com a oportunidade de completar uma coleção de conquistas que já o coloca entre os maiores jogadores da história.

A estreia contra a República Democrática do Congo marca o início da última tentativa do camisa 7 de alcançar o sonho mundial. Caso conquiste o torneio nos Estados Unidos, México e Canadá, Cristiano encerrará sua trajetória em Copas com o troféu mais cobiçado do futebol.

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Cristiano Ronaldo marcou dois gols no duelo entre Portugal e Hungria nas Eliminatórias (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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Cristiano Ronaldo. Técnico: Fernando Santos.

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