Cristiano Ronaldo será titular? Veja a escalação de Portugal contra o Uzbequistão
Equipe vai a campo às 14h (de Brasília) contra Uzbequistão
Portugal divulgou a escalação para enfrentar o Uzbequistão em jogo válido pela segunda rodada do grupo K. A bola rola às 14h (de Brasília).
Com Diogo Costa no gol, a defesa de Roberto Martínez será completada por João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes. No meio-campo, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes.
No ataque, a grande dúvida era quanto à presença de Cristiano Ronaldo, que teve uma estreia apagada contra a RD Congo na última semana. No mais, CR7 é mantido entre os titulares, completando o ataque com Pedro Neto e João Félix.
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Veja a escalação de Portugal
Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix e Cristiano Ronaldo.
Como chegam as equipes para o jogo?
O empate em 1 a 1 com a República Democrática do Congo aumentou a importância do segundo compromisso da fase de grupos para Portugal. Na terceira posição do Grupo K com um ponto, o esquadrão lusitano chega ao próximo duelo com a missão de transformar a predominância na posse de bola em chances efetivas de gol.
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Do outro lado, o Uzbequistão tenta se recuperar da derrota por 3 a 1 para a Colômbia. Apesar da euforia pelo gol de Fayzullaev, o primeiro da história do país em Copas do Mundo, que empatou o jogo, a seleção asiática foi vazada outras duas vezes pelos colombianos e não somou pontos na primeira rodada, ficando na lanterna da chave.
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Tudo sobre Portugal x Uzbequistão (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Portugal 🆚 Uzbequistão
Copa do Mundo 2026 – Grupo K
📆 Data e horário: terça-feira, 23 de junho de 2026, às 14h (de Brasília)
📍 Local: NRG Stadium, Houston (EUA)
👁️ Onde assistir: CazéTV
🟨 Árbitro: Jalal Jayed (MAR)
🚩 Assistentes: Zakadia Brinsi (MAR) e Mostafa Akarkad (MAR)
🖥️ VAR: Leodan Gonzalez (URU)
Portugal x Uzbequistão
💸 MELHOR PALPITE: Aposte em menos de 3.5 gols em Portugal x Usbequistão @1.53
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