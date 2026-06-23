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Cristiano Ronaldo busca fim de jejum e recorde histórico em Copas do Mundo

Seleção portuguesa enfrenta o Uzbequistão nesta terça-feira

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
23/06/2026 11:52
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Cristiano Ronaldo corre em treino da seleção portuguesa
Cristiano Ronaldo corre em treino da seleção portuguesa antes do jogo contra Uzbequistão (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

Cristiano Ronaldo não marca há cinco partidas em Copas do Mundo. O último gol do atacante pela competição aconteceu na vitória de Portugal sobre Gana, na estreia da seleção na Copa do Catar, em 2022. Diante do Uzbequistão, nesta terça-feira (23), CR7 tenta encerrar o jejum e se aproximar de um recorde histórico.

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    • A sequência sem balançar as redes adiou a chance de o camisa 7 alcançar a marca de maior artilheiro de Portugal em Mundiais. Atualmente, o posto pertence a Eusébio, que marcou nove gols na Copa do Mundo de 1966, disputada na Inglaterra.

    Em uma edição que pode ser a última de sua carreira, Cristiano Ronaldo precisa marcar pelo menos duas vezes para superar o ídolo português e se tornar o maior goleador da história de Portugal em Copas do Mundo, alcançando a marca de dez gols no torneio.

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    Apesar da busca pelo recorde nacional, Cristiano ainda está longe da liderança entre os maiores artilheiros da história das Copas. O atacante aparece dez gols atrás de Lionel Messi, que assumiu a ponta da lista nesta segunda-feira após marcar na vitória da Argentina sobre a Áustria.

    Cristiano Ronaldo virou assunto entre torcedores na partida entre Portugal e Costa Rica. (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)
    Cristiano Ronaldo virou assunto entre torcedores na partida entre Portugal e RD Congo por números discretos (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

    Portugal busca primeira vitória na competição para não igualar pior início de Copa desde 2014

    Nesta terça-feira (23), Portugal enfrenta Uzbequistão pela segunda rodada do grupo K. Vindo de um empate com a RD Congo no jogo de estreia, a partida de hoje carrega uma certa pressão.

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    Caso não vença o Uzbequistão, Portugal igualará o desempenho de 2014, quando somou apenas um ponto nas duas primeiras rodadas e acabou eliminado ainda na fase de grupos. Naquela edição, disputada no Brasil, os portugueses foram goleados pela Alemanha por 4 a 0 na estreia e empataram por 2 a 2 com os Estados Unidos na sequência. Na terceira rodada, venceu Gana, mas não foi o suficiente para buscar a classificação.

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