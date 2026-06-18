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Gabriel Magalhães cobra reação e destaca conversa interna da Seleção

Zagueiro espera nova postura diante do Haiti, nesta sexta-feira

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados Especiais
18/06/2026 21:21
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Vini Jr e Gabriel Magalhães em preparação para Brasil x Senegal (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Vini Jr e Gabriel Magalhães em preparação para Brasil x Senegal (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Depois de uma estreia abaixo do esperado na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira chega pressionada para o confronto desta sexta-feira (19), contra o Haiti, na Filadélfia. E o zagueiro Gabriel Magalhães deixou claro que o grupo sabe da responsabilidade. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (18), o defensor admitiu que o Brasil não fez uma boa apresentação no primeiro compromisso do torneio, mas garantiu uma equipe mais concentrada e competitiva em busca da recuperação.

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    • O zagueiro do Arsenal destacou que a semana foi marcada por muitas conversas internas e trabalho para corrigir os erros apresentados na estreia. Segundo ele, o elenco tem plena consciência de que precisa apresentar um futebol melhor para evitar complicações na competição.

    — Nós sabemos que não começamos bem. Temos consciência disso. Não foi o jogo que queríamos fazer. Mas ficou de aprendizado. Trabalhamos muito durante a semana e vamos mostrar nossa força — afirmou.

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    Gabriel também revelou que a comunicação dentro de campo foi um dos temas debatidos pelo grupo nos últimos dias. Para o zagueiro, o diálogo constante durante as partidas é fundamental para corrigir posicionamentos e ajudar companheiros em momentos de dificuldade.

    — Conversamos diariamente. Sabemos o que precisamos fazer. Muitas vezes o companheiro não está vendo alguma situação durante o jogo e a comunicação pode ajudar bastante — explicou.

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    Outro ponto abordado pelo defensor foi a solidez defensiva, uma das preocupações da comissão técnica após a estreia. Gabriel ressaltou que a equipe entra em campo sempre com o objetivo de não sofrer gols, algo que considera determinante para aumentar as chances de vitória.

    — Nós sabemos o quanto é importante defender bem. Quando a equipe consegue passar um jogo sem sofrer gols, fica muito mais perto da vitória. Trabalhamos coletivamente para isso e queremos mostrar essa evolução já no próximo jogo — disse.

    Durante a entrevista, Gabriel Magalhães também falou sobre sua temporada pelo Arsenal. O brasileiro viveu um dos momentos mais importantes da carreira ao conquistar a Premier League após um jejum de 22 anos do clube inglês.

    — Fiz uma temporada muito boa. Conseguimos conquistar um título muito importante e fico muito feliz por isso. Agora estou totalmente focado em ajudar a Seleção — afirmou.

    Gabriel ainda comentou sobre a adaptação ao trabalho de Carlo Ancelotti. Segundo ele, o tempo reduzido de treinamentos nas datas Fifa exige um processo acelerado de assimilação das ideias do treinador, mesmo contando com jogadores de alto nível.

    — No clube trabalhamos diariamente. Na Seleção o tempo é menor. Temos que entender rapidamente o que o Mister pede e nos adaptar o mais rápido possível. Isso leva trabalho, mas estamos evoluindo — explicou.

    Neste sábado, o Brasil vai enfrentar o Haiti, na Filadélfia, às 21h30 (horário de Brasília). A Seleção ocupa a terceira colocação no Grupo C, com um ponto. A Escócia lidera a chave, com três pontos. O Marrocos também soma um ponto.

    Gabriel Magalhães em treino da Seleção na Granja Comary (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
    Gabriel Magalhães em treino da Seleção na Granja Comary (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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