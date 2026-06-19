Balanço do dia: Copa tem primeiro classificado, e Ancelotti confirmando mudanças no Brasil Torneio também presencia goleada e lesão grave em jogo entre Canadá e Catar

Na abertura da 2ª rodada da Copa do Mundo, o México conquistou classificação para a próxima fase da competição, e o dia foi marcado por grandes jogos. Além disso, Carlo Ancelotti confirmou mudanças na Seleção Brasileira após o empate com o Marrocos visando a primeira vitória na competição sobre o Haiti, na sexta-feira (19).

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Ancelotti revela mudança em busca de primeira vitória na Copa

Em coletiva, Carlo Ancelotti revelou que a Seleção Brasileira sofrerá mudanças na escalação em relação ao jogo de estreia contra o Marrocos. No entanto, o treinador fez mistério e não abriu o jogo sobre quais alterações irá fazer.

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— Na minha cabeça está definida a escalação. Vou comunicar aos jogadores amanhã, então me parece correto não comunicar agora (para a imprensa). Acho que não é o momento, mas é só por isso. Eu não tenho problema em comunicar também a vocês a escalação inicial. O futebol não tem segredo, mas prefiro, antes de tudo, comunicar primeiro aos jogadores — explicou o treinador.

— Alguma mudança vamos fazer, mas não é uma mudança que possa ser de alguns jogadores, que podem estar mais frescos que outros, mas é uma mudança que queremos melhorar o jogo, porque o jogo na primeira parte não foi bom, temos que melhorar este aspecto. O equilíbrio e também a qualidade do jogo. Eu acho que temos a qualidade para fazer isso. Temos na frente jogadores que têm qualidade, que têm rapidez, que são fortes, que são potentes — disse Ancelotti.

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México é primeira seleção classificada ao mata-mata da Copa

O México se tornou a primeira seleção classificada para o mata-mata da Copa do Mundo após a vitória por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul. A equipe chegou aos seis pontos e não pode mais ser alcançada pelos asiáticos, que ocupam a vice-liderança com três pontos conquistados, uma vez que o primeiro critério de desempate é o confronto direto.

Após um primeiro tempo ruim, o México foi para o vestiário sob fortes vaias dos torcedores presentes em Guadalajara. No entanto, Luis Romo salvou os mandantes ao aproveitar uma falha bizarra de Lee e estufar as redes aos quatro minutos do segundo tempo para garantir uma vaga nos 16 avos de final.

Jogadores do México celebram gol marcado sobre a Coreia do Sul na Copa do Mundo (Foto: Ulises Ruiz/AFP)

Canadá aplica uma das maiores goleadas da Copa

No duelo entre Canadá e Catar, a equipe da América do Norte aplicou uma goleada por 6 a 0 sobre os asiáticos em busca de uma classificação ao mata-mata da Copa do Mundo. A vitória foi a segunda mais larga da competição atrás apenas do triunfo da Alemanha por 7 a 1 sobre Curaçao, embora com a mesma diferença de gols.

Com o triunfo, o Canadá assumiu a liderança do Grupo B e decide as primeiras colocações da chave contra a Suíça, na 3ª rodada da Copa do Mundo, na quarta-feira (24).

Canadá perde jogador por lesão grave

No confronto entre Canadá e Catar, o meia Ismael Kone sofreu uma grave lesão após falta cometida por Madibo, no segundo tempo. O atleta sofreu uma suposta fratura exposta na perna esquerda e precisou sair de maca do estádio e aplaudido pelos torcedores. O atleta não deve ter condições de voltar ao torneio.

Ismael Kone deixa o campo do jogo entre Canadá e Catar de maca, na Copa do Mundo (Foto: Fran Santiago/AFP)

Suíça goleia Bósnia, e Tchéquia empata com África do Sul

Na etapa inicial, Suíça e Bósnia fizeram um jogo truncado e com poucas oportunidades claras de gol. A equipe de Murat Yakin parecia decepcinar novamente após sofrer um empate na rodada passada com o Catar nos acréscimos do segundo tempo.

Mas na etapa final, a Suíça abriu o placar com um golaço de Manzambi e abriu a porteira da Bósnia. Após a expulsão de Muharemovic, Rubén Vargas e Manzambi ampliaram o marcador. Mahmic descontou nos acréscimos, mas Xhaka fez o 4º gol após converter cobrança de pênalti.

No primeiro jogo do dia, a República Tcheca iniciou o confronto com a África do Sul com muito volume ofensivo e intensidade. Aos cinco minutos, Sadilek foi acionado na área e chutou de primeira para abrir o placar, e o jogo parecia se desenhar confortável em favor dos europeus. No entanto, a equipe de Miroslav Koubek não conseguiu ampliar a vantagem.

No segundo tempo, a África do Sul correu atrás do empate e se tornou mais ofensiva, mas as chances criadas não eram convertidas em gols. No entanto, a equipe de Hugo Broos teve um pênalti, e Mokoena converteu a cobrança aos 37 minutos para deixar os Bafana Bafana vivos em busca de uma vaga no mata-mata da Copa do Mundo.

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