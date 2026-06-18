Suíça x Bósnia: veja os melhores momentos do jogo do grupo B da Copa do Mundo Equipes se enfrentam pela segunda rodada da fase de grupos

Suíça e Bósnia e Herzegovina se enfrentaram na Copa do Mundo em duelo válido pela segunda rodada do Grupo B. A partida disputada no SoFi Stadium terminou em 4 x 1 para os mandantes. Catar e Canadá, as outras seleções do grupo, se enfrentam ainda nesta quinta-feira (18), às 19h (de Brasília).

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O primeiro gol do jogo saiu aos 29 minutos do segundo tempo para o lado dos suíços. Após cruzamento da esquerda, a zaga da Bósnia tirou mal e Johan Manzambi emendou de primeira, superando o goleiro Nikola Vasilj.

O segundo veio aos 39 com Rubén Vargas, que recebeu passe em seu pé direito e, também de primeira, acertou uma finalização colocada no canto esquerdo do arqueiro bósnio. O terceiro veio cinco minutos depois, novamente com o camisa 9 Manzambi.

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A Bósnia não desistiu e conseguiu marcar aos 48 em um chute de rara felicidade de Ermin Mahmic. Após a zaga suíça afastar no escanteio, o meio-campista afundou o goleiro Gregor Kobel para fazer o 3 a 1. No entanto, no último lance da partida, o 10 e faixa, Granit Xhaka, fez de pênalti e ampliou o placar para os vencedores.

Johan Manzambi marcou dois gols para a Suíça contra a Bósnia na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Como foi o jogo entre Suíça e Bósnia na Copa do Mundo?

A Suíça venceu a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1, nesta quinta-feira, no SoFi Stadium, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo. Depois de um primeiro tempo sem gols e com amplo domínio suíço, a partida explodiu na reta final: foram quatro gols nos últimos 16 minutos, três deles marcados por reservas que entraram na segunda etapa. O resultado coloca a Suíça com quatro pontos e reforça a candidatura ao avanço de fase.

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O substituto Johan Manzambi foi o nome do jogo, com dois gols em apenas 16 minutos dentro de campo. A expulsão de Tarik Muharemović aos 80 minutos, quando a Bósnia já perdia por 1 a 0, selou o destino da partida. Jogando com um a menos, os bósnios não conseguiram conter a pressão suíça e viram o placar se dilatar rapidamente. Ermin Mahmic descontou nos acréscimos, mas Granit Xhaka converteu pênalti nos instantes finais e fechou a goleada.

Domínio suíço esbarra na falta de precisão

A Suíça tomou conta do jogo desde os primeiros minutos e passou toda a etapa inicial no campo de ataque. Dan Ndoye foi o jogador mais acionado e criou as principais chances: aos 10 minutos, acertou a rede pelo lado de fora após chute forte de perna esquerda dentro da área. Pouco depois, desperdiçou oportunidade clara ao furar na hora de finalizar cruzamento rasteiro de Fabian Rieder. Aos 20, arriscou de fora da área, mas o goleiro Nikola Vasilj defendeu sem dificuldade.

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A Bósnia se limitou a se defender e saiu pouco para o ataque. Sua melhor chance veio aos 41 minutos, quando Edin Džeko recebeu na entrada da área e finalizou de primeira com a perna esquerda. Remo Freuler salvou a Suíça com um bloqueio de cabeça, jogando-se na frente da bola. Antes, aos 38, Amar Memic arriscou de longe, mas Gregor Kobel encaixou sem problemas. O intervalo chegou com 0 a 0, apesar da superioridade suíça em posse de bola e oportunidades criadas.

Reservas decidem e goleada surge nos minutos finais

A Suíça voltou pressionando e seguiu batendo na porta do gol bósnio. Aos 62 minutos, Breel Embolo cabeceou na primeira trave após escanteio e obrigou Vasilj a fazer grande defesa com uma das mãos. A virada no jogo começou aos 71, quando entraram Manzambi, Rubén Vargas e Djibril Sow. Três minutos depois, Manzambi abriu o placar: após cruzamento parcialmente afastado por Memic, a bola sobrou na entrada da área e o atacante acertou um voleio de direita no canto.

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A partida ficou ainda mais desequilibrada aos 80 minutos, quando Muharemović derrubou Embolo como último homem e foi expulso. Com um jogador a mais, a Suíça ampliou aos 84: Manzambi cruzou da direita, Embolo ajeitou para Vargas, que bateu de primeira para fazer 2 a 0. Aos 90, Vargas cruzou da esquerda e Manzambi completou para as redes, fechando sua dobradinha. Mahmic descontou aos 90+3 com um voleio de fora da área, mas Xhaka converteu pênalti aos 90+7 e sacramentou o 4 a 1 final.

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