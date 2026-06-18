Quem é o jogador do Canadá que quebrou a perna na Copa do Mundo? Ismael Koné, de 24 anos, disputa seu segundo Mundial pela seleção canadense

O meio-campista Ismael Koné, da seleção do Canadá, deve ter sua segunda participação em Copas do Mundo por uma grave lesão. O jogador precisou ser substituído aos 12 minutos da segunda etapa da goleada sobre o Catar, nesta quinta-feira (18), pela segunda rodada da fase de grupos, após quebrar a perna em uma entrada de Assim Madibo, volante da seleção catari. O lance aconteceu quando os canadenses venciam por 3 a 0.

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➡️ Imagem forte: Koné quebra a perna na vitória do Canadá pela Copa do Mundo

Koné recebeu a bola de costas, protegeu a posse com o corpo e virou para dar um passe na direção da defesa de seu time. Em seguida, Madibo entrou por trás do jogador e calçou o pé de apoio do adversário, que travou no gramado. Ao tentar se reerguer, ele percebeu a lesão.

Os atletas de ambas as equipes ficaram muito chocados com a cena e correram para tentar cobrir Koné quando perceberam a gravidade da situação. Apesar da comoção que o lance gerou, o jovem de 24 anos deixou o gramado com uma expressão de tranquilidade, de maca, bebendo água, enquanto acenava para os torcedores que o aplaudiam.

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Conheça mais sobre a carreira de Ismael Koné

Ismael Koné em ação pela seleção do Canadá (Foto: Reprodução/Major League Soccer)

Nascido em Abijã, capital da Costa do Marfim, em 2002, Ismael Koné se mudou para o Canadá aos sete anos de idade e iniciou no futebol aos nove. Após se destacar nas categorias de base do Saint-Laurent, foi chamado para testes no Genk e no Royal Excel Mouscron, mas foi forçado a retornar ao país da América do Norte por conta da pandemia da Covid-19.

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Nesta época, Koné começou a treinar com o CF Montreal (antigo Montreal Impact), que disputa a Major League Soccer (MLS). Em 2021, o meio-campista assinou contrato com a equipe profissional, mas uma lesão no joelho limitou sua passagem pelo time.

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Elegível tanto para a seleção marfinense quanto para a canadense, Koné escolheu defender os Rouges. Sua estreia pelo Canadá aconteceu em 2022, na última janela das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo, em jogo contra a Costa Rica. O meia foi convocado para o Mundial do Catar e participou das três partidas da fase de grupos.

Em dezembro do mesmo ano, Koné assinou com o Watford por quatro anos e meio. Após 63 jogos pelo clube da segunda divisão inglesa, ele se transferiu para o Olympique de Marselha em julho de 2024, por cerca de 15 milhões de euros (R$ 89 milhões).

Na França, o jogador voltou a sofrer com lesões, dessa vez no tornozelo, e teve atritos com o técnico Roberto De Zerbi. Com apenas nove jogos pelo time, ele foi emprestado para o Rennes, onde jogou durante o restante da temporada 2024/25.

Ao retornar para o Marselha, Koné foi novamente emprestado, agora para o Sassuolo, da Itália. Depois de cumprir os primeiros seis meses de empréstimo, o meio-campista foi contratado em definitivo. Por lá, soma 36 partidas e seis gols.

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