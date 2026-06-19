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Torcida brasileira provoca Messi e CR7 e faz carnaval em estátua de Rocky Balboa

Torcedores zoam rivais, exaltam Neymar e cantam hits no principal ponto turístico da Filadélfia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 00:29
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Torcedores brasileiros fazem um carnaval em frente ao Museu de Arte da Filadélfia. (Imagem: Fernando David/ LanceTV)
Torcedores brasileiros fazem um carnaval em frente ao Museu de Arte da Filadélfia. (Imagem: Fernando David/ LanceTV)

Aproximadamente 700 torcedores brasileiros se reuniram no monumento ao herói do cinema Rocky Balboa, uma estátua de bronze do lutador que é o principal ponto turístico da Filadélfia, nos Estados Unidos, para fazer festa nesta quinta-feira (18), véspera da partida da Seleção contra o Haiti, pela segunda rodada da Copa do Mundo. A celebração teve clima de carnaval: os torcedores usavam fantasias, adereços e bandeiras.

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    A torcida cantou vários dos hits das arquibancadas em jogos da Seleção Brasileira. Inclusive uma música nova que zoa Cristiano Ronaldo e Messi para enaltecer Neymar. Veja no vídeo abaixo:

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    Os torcedores cantaram também alguns hits, como "Minha Pequena Eva" e "Evidências", ocupando as escadarias do Museu de Arte da Filadélfia, onde fica a estátua de Rocky. Veja os vídeos da festa abaixo:

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    Entre os fantasiados, chamou a atenção a "Grávida de Taubaté", caracterização de Vitor Marcondes, torcedor da Seleção Brasileira que encarnou a personagem que virou meme a partir da história real da pedagoga Maria Verônica Santos, que fingiu estar grávida de quadrigêmeas em programas de TV em 2012. Ele explicou o motivo de ter aparecido com a fantasia.

    — Eu sou nascido e criado em Taubaté. A maioria das Copas da minha vida eu assisti em Taubaté, em 2002 eu assisti ao penta lá. Em 2014, infelizmente, no 7 a 1, também. [...] É a minha primeira Copa do Mundo in loco, então eu vim homenagear a minha cidade também — disse Vitor.

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    No meio da festa estava João Adibe, presidente da Cimed, uma das patrocinadoras oficiais da Seleção Brasileira, que conversou com o repórter do Lance! Fernando David.

    — Começando a aquecer a torcida brasileira agora, galera chegando... Amanhã é todo mundo gritando o hino nacional, torcendo e empurrando a Seleção. Vamos golear o Haiti. Agora chegou nossa hora de mostrar quem é a maior torcida aqui dos Estados Unidos — disse o executivo, no clima da festa que tomou conta das ruas da Filadélfia.

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