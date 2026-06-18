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Técnico do Canadá sobre lesão de Koné na Copa do Mundo: 'Escutamos o osso quebrar'

Meia de 24 anos deixou o campo aos 12 minutos do segundo tempo após quebrar a perna

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 23:20
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Jesse Marsch consola Ismael Koné após lesão em Canadá x Catar (Foto: EMILEE CHINN / GETTY IMAGES)
Jesse Marsch consola Ismael Koné após lesão em Canadá x Catar (Foto: EMILEE CHINN / GETTY IMAGES)

A impactante lesão de Ismael Koné dividiu as atenções na goleada do Canadá sobre o Catar por 6 a 0 pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Após o término do jogo, o técnico Jesse Marsch atualizou a situação do meio-campista de 24 anos e revelou detalhes do lance em que ele quebrou a perna.

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  • Koné, saiu lesionado da partida entre Canadá x Catar. (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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    De acordo com o treinador americano, Koné deixou o Estádio BC Place, em Vancouver, direto para o hospital, onde passará por cirurgia. Ainda segundo o comandante da seleção canadense, foi possível escutar o barulho do osso dele quebrando no momento da entrada de Assim Madibo, volante catari que foi expulso após a falta, cometida aos 12 minutos do segundo tempo.

    — Não falei com ele ainda. Ele está no hospital, vai se preparar para a cirurgia. Vou vê-lo depois. A família está com ele. Foi na frente do banco. Vi na hora, na frente de todos nós. Escutamos o osso quebrar, todos ficam baqueados com a lesão.

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    Eustáquio avisa a Jesse Marsch sobre a gravidade da lesão de Ismael Koné em Canadá x Catar (Foto: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)
    Eustáquio avisa a Jesse Marsch sobre a lesão de Ismael Koné em Canadá x Catar (Foto: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

    Jesse Marsch exaltou a postura do meia do Sassuolo, que, mesmo com a gravidade da lesão, deixou o campo com aparente expressão de tranquilidade, acenando para os torcedores que o aplaudiam. O técnico do Canadá também lamentou a perda do jogador para a sequência da Copa do Mundo.

    — Ele (Koné) é grande parte do coração do time. É uma grande perda para nós, foi um grande jogador nos dois jogos. Ele acenou para os torcedores, acalmou a todos… é um posicionamento incrível como pessoa. Esse é o nosso time.

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    Marsch finalizou a entrevista elogiando seus atletas, que se mantiveram firmes para aumentar o placar após a comoção gerada pela lesão do colega de equipe.

    — Isso é destacado nesses momentos de desafio, em momentos de glória. Isso foi uma representação disso. Achamos uma maneira de continuar focados. Muitos pensamentos passam pela mente. Temos orgulho de quem somos. Isso foi mostrado hoje.

    Com a goleada, o Canadá chegou aos quatro pontos no Grupo B e igualou a pontuação da Suíça, mas os canadenses lideram pelo saldo de gols. Bósnia e África do Sul possuem um ponto cada.

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