Técnico do Canadá sobre lesão de Koné na Copa do Mundo: 'Escutamos o osso quebrar' Meia de 24 anos deixou o campo aos 12 minutos do segundo tempo após quebrar a perna

A impactante lesão de Ismael Koné dividiu as atenções na goleada do Canadá sobre o Catar por 6 a 0 pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Após o término do jogo, o técnico Jesse Marsch atualizou a situação do meio-campista de 24 anos e revelou detalhes do lance em que ele quebrou a perna.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

De acordo com o treinador americano, Koné deixou o Estádio BC Place, em Vancouver, direto para o hospital, onde passará por cirurgia. Ainda segundo o comandante da seleção canadense, foi possível escutar o barulho do osso dele quebrando no momento da entrada de Assim Madibo, volante catari que foi expulso após a falta, cometida aos 12 minutos do segundo tempo.

— Não falei com ele ainda. Ele está no hospital, vai se preparar para a cirurgia. Vou vê-lo depois. A família está com ele. Foi na frente do banco. Vi na hora, na frente de todos nós. Escutamos o osso quebrar, todos ficam baqueados com a lesão.

continua após a publicidade

➡️ Imagem forte: Koné quebra a perna na vitória do Canadá pela Copa do Mundo

➡️ Quem é o jogador do Canadá que quebrou a perna na Copa do Mundo?

➡️ Lesão grave em Canadá x Catar assusta torcedores: 'Já era'

Marsch lamenta perda de Koné para o restante da Copa

Eustáquio avisa a Jesse Marsch sobre a lesão de Ismael Koné em Canadá x Catar (Foto: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Jesse Marsch exaltou a postura do meia do Sassuolo, que, mesmo com a gravidade da lesão, deixou o campo com aparente expressão de tranquilidade, acenando para os torcedores que o aplaudiam. O técnico do Canadá também lamentou a perda do jogador para a sequência da Copa do Mundo.

— Ele (Koné) é grande parte do coração do time. É uma grande perda para nós, foi um grande jogador nos dois jogos. Ele acenou para os torcedores, acalmou a todos… é um posicionamento incrível como pessoa. Esse é o nosso time.

continua após a publicidade

Marsch finalizou a entrevista elogiando seus atletas, que se mantiveram firmes para aumentar o placar após a comoção gerada pela lesão do colega de equipe.

— Isso é destacado nesses momentos de desafio, em momentos de glória. Isso foi uma representação disso. Achamos uma maneira de continuar focados. Muitos pensamentos passam pela mente. Temos orgulho de quem somos. Isso foi mostrado hoje.

Com a goleada, o Canadá chegou aos quatro pontos no Grupo B e igualou a pontuação da Suíça, mas os canadenses lideram pelo saldo de gols. Bósnia e África do Sul possuem um ponto cada.

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.