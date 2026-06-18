Dibu Martínez se aproxima de recorde com a Argentina na Copa do Mundo Goleiro é peça importante na equipe de Lionel Scaloni

O goleiro Dibu Martínez se aproxima do recorde de partidas sem sofrer gols com a Argentina na atual edição da Copa do Mundo. Em 60 partidas disputadas, o arqueiro de Lionel Scaloni não foi vazado em 42 jogos com a camisa da Albiceleste.

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Neste momento, Dibu Martínez está a cinco jogos sem sofrer gols para igualar a marca de Sergio Romero, que defendeu a Argentina nas Copas do Mundo de 2010 e 2014. E esse recorde pode ser batido ainda na atual edição do Mundial, em que a Albiceleste disputa nos Estados Unidos.

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No primeiro jogo da Copa do Mundo, Dibu Martínez deixou o duelo entre Argentina e Argélia sem sofrer gols após a vitória da atual campeã por 3 a 0 sobre o rival. Na segunda-feira (22), o atleta poderá se aproximar da marca de Sergio Romero caso não sofra gols diante da Áustria, pela 2ª rodada do Grupo J.

Na última partida da chave, a Argentina enfrenta a modesta Jordânia, que disputa sua primeira Copa do Mundo, mas já balançou as redes na estreia contra a Áustria. No entanto, Lionel Scaloni pode mesclar a equipe caso a Albiceleste entre classificada e com a liderança garantida no mata-mata.

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Dibu Martínez é peça chave na Argentina

Utilizado pela primeira vez em 2021, Dibu Martínez foi chave nas conquistas da Copas Américas e da Copa do Mundo com a Argentina nos últimos anos. No Mundial de 2022, o goleiro não foi vazado em quatro partidas, além de ter sido peça decisiva nas disputas de pênaltis contra Holanda e França.

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