Balanço do Grupo A: México se classifica, e chave embola por mata-mata da Copa do Mundo País-sede garante 1ª colocação do Grupo A

No Grupo A da Copa do Mundo, o México conquistou uma classificação para a próxima fase, e a chave segue embolada por vaga no mata-mata. Coreia do Sul, República Tcheca e África do Sul lutam na última rodada pela vice-liderança e por um lugar na fase de 16 avos de final.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

República Tcheca 1 x 1 África do Sul

No primeiro jogo do dia, a República Tcheca iniciou o confronto com a África do Sul com muito volume ofensivo e intensidade. Aos cinco minutos, Sadilek foi acionado na área e chutou de primeira para abrir o placar, e o jogo parecia se desenhar confortável em favor dos europeus. No entanto, a equipe de Miroslav Koubek não conseguiu ampliar a vantagem.

continua após a publicidade

No segundo tempo, a África do Sul correu atrás do empate e se tornou mais ofensiva, mas as chances criadas não eram convertidas em gols. No entanto, a equipe de Hugo Broos teve um pênalti, e Mokoena converteu a cobrança aos 37 minutos para deixar os Bafana Bafana vivos em busca de uma vaga no mata-mata da Copa do Mundo.

Mokoena e Sadilek disputam bola em República Tcheca x África do Sul, pela Copa do Mundo (Foto: Lars Baron/AFP)

México 1 x 0 Coreia do Sul

Na etapa inicial, o México buscou mais o ataque, mas não conseguiu criar chances claras e agredir a Coreia do Sul. Por outro lado, os asiáticos também sofreram com impedimentos e quase não ofereceram perigo ao rival. No fim do primeiro tempo, ambas as equipes foram vaiadas pelo público presente no Estádio Akron, em Guadalajara.

continua após a publicidade

No segundo tempo, o México abriu o placar com Luis Romo aos quatro minutos do segundo tempo após falha bizarra do goleiro Kim. Sem conseguiu apertar para ampliar a vantagem, os mandantes precisaram segurar a pressão da Coreia do Sul na reta final do jogo para garantir a vitória e a classificação para a próxima fase com a garantia da 1ª colocação da chave.

Próximos jogos do Grupo A da Copa do Mundo

República Tcheca x México - 24 de junho, às 22h (de Brasília), no Estadio Azteca, em Cidade do México (MEX)

- 24 de junho, às 22h (de Brasília), no Estadio Azteca, em Cidade do México (MEX) África do Sul x Coreia do Sul - 24 de junho, às 22h (de Brasília), no Estadio BBVA, em Monterrey (MEX)

Tabela do Grupo A da Copa do Mundo

# Time Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas SG 1 México 6 2 2 0 0 +3 2 Coreia do Sul 3 2 1 0 1 0 3 Tchéquia 1 2 0 1 1 -1 4 África do Sul 1 2 0 1 1 -2

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.