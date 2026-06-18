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Balanço do Grupo A: México se classifica, e chave embola por mata-mata da Copa do Mundo

País-sede garante 1ª colocação do Grupo A

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 23:56
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Jogadores do México celebram gol marcado sobre a Coreia do Sul na Copa do Mundo
Jogadores do México celebram gol marcado sobre a Coreia do Sul na Copa do Mundo (Foto: Ulises Ruiz/AFP)

No Grupo A da Copa do Mundo, o México conquistou uma classificação para a próxima fase, e a chave segue embolada por vaga no mata-mata. Coreia do Sul, República Tcheca e África do Sul lutam na última rodada pela vice-liderança e por um lugar na fase de 16 avos de final.

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    República Tcheca 1 x 1 África do Sul

    No primeiro jogo do dia, a República Tcheca iniciou o confronto com a África do Sul com muito volume ofensivo e intensidade. Aos cinco minutos, Sadilek foi acionado na área e chutou de primeira para abrir o placar, e o jogo parecia se desenhar confortável em favor dos europeus. No entanto, a equipe de Miroslav Koubek não conseguiu ampliar a vantagem.

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    No segundo tempo, a África do Sul correu atrás do empate e se tornou mais ofensiva, mas as chances criadas não eram convertidas em gols. No entanto, a equipe de Hugo Broos teve um pênalti, e Mokoena converteu a cobrança aos 37 minutos para deixar os Bafana Bafana vivos em busca de uma vaga no mata-mata da Copa do Mundo.

    Mokoena e Sadilek disputam bola em República Tcheca x África do Sul, pela Copa do Mundo
    Mokoena e Sadilek disputam bola em República Tcheca x África do Sul, pela Copa do Mundo (Foto: Lars Baron/AFP)

    México 1 x 0 Coreia do Sul

    Na etapa inicial, o México buscou mais o ataque, mas não conseguiu criar chances claras e agredir a Coreia do Sul. Por outro lado, os asiáticos também sofreram com impedimentos e quase não ofereceram perigo ao rival. No fim do primeiro tempo, ambas as equipes foram vaiadas pelo público presente no Estádio Akron, em Guadalajara.

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    No segundo tempo, o México abriu o placar com Luis Romo aos quatro minutos do segundo tempo após falha bizarra do goleiro Kim. Sem conseguiu apertar para ampliar a vantagem, os mandantes precisaram segurar a pressão da Coreia do Sul na reta final do jogo para garantir a vitória e a classificação para a próxima fase com a garantia da 1ª colocação da chave.

    Próximos jogos do Grupo A da Copa do Mundo

    • República Tcheca x México - 24 de junho, às 22h (de Brasília), no Estadio Azteca, em Cidade do México (MEX)
    • África do Sul x Coreia do Sul - 24 de junho, às 22h (de Brasília), no Estadio BBVA, em Monterrey (MEX)

    Tabela do Grupo A da Copa do Mundo

    #TimePontosJogosVitóriasEmpatesDerrotasSG

    1

    México

    6

    2

    2

    0

    0

    +3

    2

    Coreia do Sul

    3

    2

    1

    0

    1

    0

    3

    Tchéquia

    1

    2

    0

    1

    1

    -1

    4

    África do Sul

    1

    2

    0

    1

    1

    -2

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