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Balanço do dia: Suíça e Canadá goleiam, e México avança aos 16 avos da Copa do Mundo

Veja como foram os primeiros jogos da segunda rodada da fase de grupos

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 00:22
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Luis Romo e Erik Lira vibram com gol do México contra a Coreia do Sul (Foto: ULISES RUIZ / AFP)
Luis Romo e Erik Lira vibram com gol do México contra a Coreia do Sul (Foto: ULISES RUIZ / AFP)

A abertura da segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 teve placares elásticos e a definição da primeira seleção classificada para o mata-mata. Nesta quinta-feira (18), quatro jogos foram realizados pelos grupos A e B, com direito a gol nos últimos minutos de Tchéquia e África do Sul, goleadas de Suíça e Canadá e a classificação do México para os 16 avos de final, fase que será disputada pela primeira vez na história dos Mundiais.

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    Com gol de pênalti no fim, África do Sul empata com Tchéquia

    Mokoena, da África do Sul, é marcado por Soucek, da Tchéquia (Foto: Lars Baron / GETTY IMAGES)

    Em partida válida pelo Grupo A, Tchéquia e África do Sul ficaram empatadas em 1 a 1 e somaram seus primeiros pontos na Copa do Mundo. Os tchecos abriram o placar aos seis minutos do primeiro tempo com Sadílek, que aproveitou a grande jogada construída após saída em lateral. Porém, aos 38 da segunda etapa, a arbitragem sinalizou toque de mão e pênalti para os sul-africanos, que deixaram tudo igual na cobrança de Makoena.

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    Suíça cresce com 'reserva de luxo' e goleia Bósnia

    Johan Manzambi comemora o terceiro gol da Suíça na vitória sobre a Bósnia (Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP)
    Johan Manzambi comemora o terceiro gol da Suíça na vitória sobre a Bósnia (Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP)

    A Suíça venceu Bósnia e Herzegovina por 4 a 1, chegando a quatro pontos no Grupo B. Apesar do pleno domínio do time da Cruz Vermelha no jogo, a Bósnia resistiu e manteve o placar zerado até os 29 minutos do segundo tempo.

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    O enredo do duelo mudou completamente com a entrada de Johan Manzambi, atacante de 20 anos que saiu do banco de reservas para marcar dois gols. Rubén Vargas e Xhaka, de pênalti, completaram a goleada suíça, enquanto Ermin Mahmic descontou para a Bósnia.

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    Canadá goleia Catar em jogo de lesão chocante e expulsões

    Saliba exibe camisa de Kone na comemoração do gol do Canadá sobre o Catar, pela Copa do Mundo
    Saliba exibe camisa de Kone na comemoração do gol do Canadá sobre o Catar, pela Copa do Mundo (Foto: Fran Santiago/AFP)

    Canadá conquistou a sua primeira vitória em Copas do Mundo ao bater o Catar por 6 a 0. Com três gols de Jonathan David, um de Cyle Larin, um de Nathan Saliba e um contra de Mohammed Manai, os co-anfitriões do Mundial alcançaram a marca de quatro pontos, liderando o Grupo B por terem saldo de gols superior à Suíça.

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    No entanto, a partida foi marcada por um fato triste. No segundo tempo, o meia canadense Ismael Koné quebrou a perna após entrada do volante Assim Madibo e foi forçado a deixar o campo, em uma cena chocante e que comoveu os atletas. O Catar, por sua vez, ficou com dois jogadores a menos — além de Madibo, Homam Ahmed foi expulso na primeira parte do jogo.

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    No sufoco, México vence e é o primeiro classificado aos 16 avos

    Jogadores do México comemoram, com Luis Romo, o gol contra a Coreia do Sul (Foto: ULISES RUIZ / AFP)
    Jogadores do México comemoram, com Luis Romo, o gol contra a Coreia do Sul (Foto: ULISES RUIZ / AFP)

    Com gol de Luis Romo, o México venceu a Coreia do Sul por 1 a 0 e garantiu classificação para a fase de 16 avos de final da Copa do Mundo. Líder do Grupo A com seis pontos , a seleção co-anfitriã do torneio é a primeira a assegurar vaga no mata-mata.

    O gol foi marcado aos cinco minutos do segundo tempo, na tentativa de defesa errada do goleiro Kim, que culminou na sobra de bola para o meia mexicano. A seleção coreana fez pressão em busca do empate, mas não conseguiu converter as oportunidades.

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