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Copa do Mundo ganha primeira seleção classificada para a próxima fase

A competição conheceu a primeira seleção classificada com 6 pontos

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 23:56
Supervisionado porLeonardo Damico,
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A primeira seleção classificada para as eliminatórias saiu da partida entre México e Coreia do Sul. (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
A primeira seleção classificada para as eliminatórias saiu da partida entre México e Coreia do Sul. (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 conheceu nesta quinta-feira (18) sua primeira seleção garantida na fase eliminatória. Jogando no Estádio de Guadalajara, o México derrotou a Coreia do Sul por 1 a 0, pela segunda rodada do Grupo A, e assegurou a classificação antecipada para o mata-mata do torneio.

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    O único gol da partida foi marcado pelo meio-campista Luis Romo, garantindo aos mexicanos a segunda vitória consecutiva na competição. Com o resultado, o México chegou aos seis pontos e assumiu a liderança isolada da chave.

    A classificação antecipada foi possível graças à combinação de resultados do grupo. Mais cedo, África do Sul e República Tcheca empataram por 1 a 1 e permaneceram com apenas um ponto cada. Como o primeiro critério de desempate da fase de grupos é o confronto direto, a Coreia do Sul, derrotada pelos mexicanos, não poderá ultrapassar o rival mesmo que ambos terminem empatados em pontos ao fim da terceira rodada.

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    Jogadores de África do Sul e República Tcheca dividem bola; equipes empataram por 1 a 1 pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Alex Slitz / AFP)

    Dessa forma, nenhuma das outras seleções do Grupo A poderá alcançar a pontuação do México, que já garantiu presença na próxima fase com uma rodada de antecedência.

    Enquanto os mexicanos celebram a vaga, a disputa pela segunda colocação segue completamente aberta. A Coreia do Sul permanece com três pontos, enquanto Tchéquia e África do Sul chegam à rodada final com chances matemáticas de classificação.

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    Na última rodada, o México enfrenta a República Tcheca, enquanto a Coreia do Sul encara a África do Sul. Além dos dois primeiros colocados de cada grupo, os oito melhores terceiros colocados também avançam ao mata-mata.

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    A seleção do México foi a primeira classificada para as eliminatórias da Copa do Mundo 2026. (Foto: ULISES RUIZ / AFP)

    Possível caminho do Brasil

    A definição do Grupo A também pode impactar diretamente o caminho da Seleção Brasileira na fase eliminatória. Caso o Brasil termine a primeira fase na segunda colocação do Grupo C, existe a possibilidade de cruzar com uma equipe do Grupo A nas oitavas de final.

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    O chaveamento prevê que o vencedor do confronto entre os segundos colocados dos Grupos A e B poderá enfrentar o vencedor do duelo envolvendo o segundo colocado do Grupo C e o líder do Grupo F. Assim, México, Coreia do Sul, Tchéquia ou África do Sul podem surgir no caminho brasileiro dependendo das combinações de resultados nas próximas fases.

    Com a vaga assegurada e a liderança encaminhada, o México se torna a primeira seleção a confirmar presença no mata-mata da Copa do Mundo de 2026.

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