Brasil vale 16 vezes mais do que o Haiti; veja abismo financeiro Confronto é válido pela segunda rodada do Grupo C

O Brasil entra em campo pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo contra o Haiti, nesta sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Lincoln Financial Field, em Filadélfia (EUA). Após o empate em 1 a 1 contra o Marrocos, a seleção brasileira encara a partida como importante para encaminhar a classificação para a próxima fase. Além disso, fora das quatro linhas, o abismo financeiro evidencia a disparidade econômica do confronto.

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Disparidade econômica entre as seleções

A Seleção pentacampeã mundial, que não contará com o astro Neymar para a partida, é a equipe de maior peso financeiro do duelo, avaliada em € 928,20 milhões (R$ 5,49 bilhões). Por outro lado, a seleção do Haiti tem valor estimado em € 55,90 milhões (R$ 330,67 milhões). Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores.

Juntas, as duas seleções valem € 984 milhões (R$ 5,82 bilhões), com os dados demonstrando que o grupo brasileiro é dono de 94,32% das cifras totais da partida, sobrando ao Haiti uma participação de apenas 5,68%. Isso indica que a seleção brasileira vale 16 vezes mais que o adversário, dado que traduz a disparidade financeira entre os dois times.

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Jogadores mais caros do confronto

O grande destaque econômico do confronto é Vinicius Jr. O craque do Real Madrid sobressai no topo da lista, com valor estimado em € 140 milhões (R$ 828,15 milhões). O atacante ocupa o posto de nono jogador mais valioso do mundo.

Do lado do Haiti, o posto de jogador mais valioso do elenco é do centroavante do Sunderland, Wilson Isidor. O atleta é avaliado em € 18 milhões (R$ 106,48 milhões) e lidera o grupo da seleção caribenha.

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Confrontos diretos entre Brasil e Haiti

O Haiti jogou três partidas contra o Brasil e perdeu todas. A mais recente ocorreu em 2016, durante a Copa América, quando a Seleção Brasileira triunfou por 6 a 1. Em todos os jogos, o Brasil conseguiu marcar quatro gols ou mais.

Endrick e Danilo Santos durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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