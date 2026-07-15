Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (15/07)? Veja as seleções que entram em campo nesta quarta (15) e o horário da partida

A Copa do Mundo conhece nesta quarta-feira (15) o segundo finalista da edição de 2026. Inglaterra e Argentina se enfrentam no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, em um dos confrontos mais tradicionais da história dos Mundiais. A vaga na decisão será disputada por duas seleções invictas que chegam embaladas por campanhas consistentes ao longo do torneio.

A atual campeã Argentina tenta manter viva a defesa do título liderada por Lionel Messi, enquanto a Inglaterra aposta na força da geração comandada por Harry Kane e Jude Bellingham para voltar à final da Copa do Mundo. Quem avançar enfrentará o vencedor de França x Espanha na grande decisão.

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Inglaterra x Argentina - 16h

Inglaterra e Argentina se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), pela semifinal da Copa do Mundo.

A seleção inglesa chega à semifinal depois de eliminar Noruega, México e República Democrática do Congo no mata-mata. Invicta na competição, a equipe comandada por Thomas Tuchel aposta no protagonismo de Harry Kane e Jude Bellingham, responsáveis pela maior parte dos gols ingleses no torneio, para alcançar mais uma decisão mundial.

Do outro lado, a Argentina segue firme na defesa do título conquistado em 2022. Depois de superar Suíça, Egito e Cabo Verde nas fases eliminatórias, a equipe de Lionel Scaloni chega embalada pela grande fase de Lionel Messi, um dos artilheiros da Copa do Mundo. O confronto ainda revive uma das rivalidades mais marcantes da história dos Mundiais, que inclui capítulos como a "Mão de Deus", de Diego Maradona, em 1986, e o duelo das oitavas de final da Copa de 1998.

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Harry Kane e Messi em ação na Copa do Mundo pela Inglaterra e Argentina, respectivamente (Foto: Roberto Schmidt e Chandan Khanna/AFP)

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