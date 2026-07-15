logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (15/07)?

Veja as seleções que entram em campo nesta quarta (15) e o horário da partida

PorRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 09:30
Supervisionado porRedação Lance!,
Favorite o Lance! no Google
Harry Kane e Messi em ação na Copa do Mundo
Harry Kane e Messi em ação na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt e Chandan Khanna/AFP)

A Copa do Mundo conhece nesta quarta-feira (15) o segundo finalista da edição de 2026. Inglaterra e Argentina se enfrentam no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, em um dos confrontos mais tradicionais da história dos Mundiais. A vaga na decisão será disputada por duas seleções invictas que chegam embaladas por campanhas consistentes ao longo do torneio.

  • Harry Kane comemora um de seus cinco gols na Copa do Mundo.

    Jornal sugere Bola de Ouro para Harry Kane após atuação na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 semana
  • Balogun, atleta dos EUA, foi expulso aos 64 minutos de jogo

    Expulsão? Especialista compara decisão de Claus a lance de Messi na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 semana
  • Haaland corre para comemorar o gol da vitória da Noruega sobre a Costa do Marfim

    ‘Maldição dos 86 minutos’? Três seleções africanas sofrem nos momentos finais na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 semana

    • A atual campeã Argentina tenta manter viva a defesa do título liderada por Lionel Messi, enquanto a Inglaterra aposta na força da geração comandada por Harry Kane e Jude Bellingham para voltar à final da Copa do Mundo. Quem avançar enfrentará o vencedor de França x Espanha na grande decisão.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Inglaterra x Argentina - 16h

    Inglaterra e Argentina se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), pela semifinal da Copa do Mundo.

  • Maradona em ação contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986

    Inglaterra x Argentina marcou 'gol do século' de Maradona; veja o top10

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 horas
  • Torcedores da Argentina presentes no jogo contra a Suíça, pela Copa do Mundo

    Qual música é tocada nos estádios em jogos da Argentina?

    Copa do Mundo 2026
    Há 10 horas
  • Montagem com Harry Kane, com a camisa branca da Inglaterra, e Lionel Messi, com a camisa reserva azul-marinho da Argentina, comemorando seus gols.

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (15/07)

    Copa do Mundo 2026
    Há 19 horas

    • A seleção inglesa chega à semifinal depois de eliminar Noruega, México e República Democrática do Congo no mata-mata. Invicta na competição, a equipe comandada por Thomas Tuchel aposta no protagonismo de Harry Kane e Jude Bellingham, responsáveis pela maior parte dos gols ingleses no torneio, para alcançar mais uma decisão mundial.

    Do outro lado, a Argentina segue firme na defesa do título conquistado em 2022. Depois de superar Suíça, Egito e Cabo Verde nas fases eliminatórias, a equipe de Lionel Scaloni chega embalada pela grande fase de Lionel Messi, um dos artilheiros da Copa do Mundo. O confronto ainda revive uma das rivalidades mais marcantes da história dos Mundiais, que inclui capítulos como a "Mão de Deus", de Diego Maradona, em 1986, e o duelo das oitavas de final da Copa de 1998.

    continua após a publicidade
    Harry Kane e Messi em ação na Copa do Mundo pela Inglaterra e Argentina, respectivamente
    Harry Kane e Messi em ação na Copa do Mundo pela Inglaterra e Argentina, respectivamente (Foto: Roberto Schmidt e Chandan Khanna/AFP)

    ➡️ Clique aqui e veja a tabela completa dos jogos da Copa do Mundo

    ➡️ Atendimento Pet 24h, sem carência e com ampla cobertura, só na DogLife. Consulte condições

    Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

    + Aposte em jogos do seu time!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Jude Bellingham comemora seu segundo gol em Noruega x Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026

    Copa do Mundo 2026

    Bellingham ultrapassa Messi em ranking da Fifa antes de Inglaterra x Argentina

    Há 57 minutos
    Momento em que Maradona usa a mão para abrir o placar contra a Inglaterra, em 1986

    Fora de Campo

    R$ 44 milhões: camisa de Maradona foi leiloada por ex-jogador da lnglaterra

    Há 1 hora
    Kylian Mbappé, da França, finaliza e desperdiça uma chance contra Marc Cucurella (nº 24), da Espanha, durante a semifinal da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre França e Espanha.

    Copa do Mundo 2026

    Espanha iguala feito de Brasil, Itália e Holanda ao chegar à final da Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Messi comemora de braços abertos gol marcado pela Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Argentina conta com superstição das Copas de 86 e 98 para superar a Inglaterra

    Há 1 hora
    Luis de la Fuente brilha à frente da Espanha

    Copa do Mundo 2026

    De la Fuente se destaca com escolhas e controle da Espanha na Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Jude Bellingham e Morgan Rogers comemorando pela Inglaterra

    Copa do Mundo 2026

    Vidente projeta vencedor de Inglaterra x Argentina na Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Ídolo xeneize, o ex-volante defendeu as cores do Boca Juniors em 382 partidas oficiais ao longo da carreira

    Episódio entre Argentina e Inglaterra na Copa de 1966 deu início à era dos cartões no futebol

    Jogadores da França comemoram gol

    Destaque da França na Copa é alvo do Manchester United

    Com passagem por gigantes da Premier, Argentina chega para confronto com Inglaterra

    Copa do Mundo: veja os cinco jogadores da Argentina que atuam na Inglaterra

    Jogadores da Espanha reunidos antes da partida contra a França na Copa do Mundo

    Espanha impõe força coletiva em busca do bicampeonato da Copa do Mundo

    Faixa com imagem das Ilhas Malvinas é exibida em banderazo de torcedores da Argentina

    Além do campo: Argentina tem 'ferida aberta' por Malvinas, e duelo com a Inglaterra escala rivalidade

    Lionel Scaloni orienta jogadores da Argentina contra o Egito na Copa do Mundo

    Gestão Esportiva na Prática: a glória não precisa ter dono

    Messi durante treino da Argentina em preparação para o duelo com a Inglaterra

    Inglaterra x Argentina decidem quem enfrenta a Espanha na final da Copa; prováveis escalações

    Argentina 2 x 1 Inglaterra - Copa 1986

    Sabe tudo sobre Argentina x Inglaterra? Responda ao quiz da Copa do Mundo

    Jude Bellingham e Harry Kane comemora gol da Inglaterra na Copa do Mundo

    De 1966 a 2026: Inglaterra busca reviver a campanha do título mundial