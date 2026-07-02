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'Maldição dos 86 minutos'? Três seleções africanas sofrem nos momentos finais na Copa

Senegal, RD Congo e Costa do Marfim sofreram gols decisivos aos 86 minutos dos 16 avos de final e deram adeus ao Mundial

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 09:01
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Haaland corre para comemorar o gol da vitória da Noruega sobre a Costa do Marfim
Haaland comemora o gol da vitória da Noruega sobre a Costa do Marfim (Foto: Paul ELLIS / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 reservou uma coincidência curiosa e melancólica para as seleções africanas. Três representantes do continente foram eliminados na fase de 16 avos de final após sofrerem gols decisivos aos 86 minutos do tempo regulamentar. O episódio virou assunto entre torcedores nas redes sociais, que passaram a chamar o fenômeno de "maldição dos 86 minutos".

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    • O primeiro caso ocorreu entre Noruega e Costa do Marfim. Em um jogo equilibrado, em que os marfinenses empataram no minuto 74, com Diallo, os africanos também ficaram de exemplo e sofreram o gol da eliminação aos 86 minutos, marcado por Erling Haaland, que permitiu aos noruegueses avançar às oitavas de final. Assim, em um intervalo de poucos dias, três seleções africanas diferentes viram o mesmo minuto marcar o início do fim de suas campanhas na Copa do Mundo

    O atacante #09 da Inglaterra Harry Kane cabeceia a bola e marca o primeiro gol de sua equipe durante a fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e República Democrática do Congo.
    Harry Kane cabeceia a bola e marca o primeiro gol de sua equipe durante a fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e República Democrática do Congo (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    O segundo capítulo aconteceu na vitória da Inglaterra sobre a República Democrática do Congo. Os africanos venciam até Harry Kane empatar a partida no minuto 75 e, 11 minutos depois, aos 86, fazer o gol que decretou a classificação inglesa. Depois, foi a vez de Senegal viver um roteiro semelhante. Após abrir 2 a 0 diante da Bélgica, a equipe sofreu o primeiro gol da reação belga justamente aos 86 minutos, com Lukaku. A igualdade veio três minutos depois, e a virada foi confirmada na prorrogação, após cobrança de pênalti de Tielemans, nos acréscimos.

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    Romelu Lukaku, camisa 9 da Bélgica, marca o primeiro gol de sua equipe na partida da fase de 32 da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Bélgica e Senegal.
    Romero Lukaku marca primeiro gol da Bélgica contra Senegal, pela segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Alex Grimm / AFP)
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    • Coincidência ou não, o fato chama atenção pela repetição exata do "minuto decisivo" que teve três vítimas similares. Das nove seleções africanas que iniciaram a Copa do Mundo, o continente colocou um número recorde de representantes na fase eliminatória. No entanto, três delas acabaram eliminadas com narrativas bem parecidas, com todas sofrendo um duro golpe aos 86 minutos, transformando esse minuto em uma curiosidade estatística inusitada na Copa do Mundo.

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