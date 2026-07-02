logo Lance!X

Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Expulsão? Especialista compara decisão de Claus a lance de Messi na Copa

Internautas analisaram atuação de Claus em jogo dos EUA

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
02/07/2026 09:05
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Balogun, atleta dos EUA, foi expulso aos 64 minutos de jogo
Balogun, atleta dos EUA, foi expulso aos 64 minutos de jogo (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)

A arbitragem de Raphael Claus na vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia e Herzegovina, que classificou os americanos para as oitavas de final, dividiu opiniões em um programa esportivo do UOL nesta quarta-feira (1). A ex-árbitra Ana Paula Oliveira elogiou os assistentes de campo, mas apontou falhas de posicionamento do árbitro principal.

continua após a publicidade
  • Tillman cobra falta por cima da barreira da Bósnia para decretar a vitória dos Estados Unidos na Copa do Mundo

    Estados Unidos x Bósnia: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 9 horas
  • Tillman comemora com seus companheiros o gol marcado pelos Estados Unidos sobre a Bósnia na Copa do Mundo

    Estados Unidos vencem a Bósnia e pegam a Bélgica nas oitavas da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 horas
  • Balogun comemora gol em Estados Unidos x Bósnia

    Comemoração de Balogun em Estados Unidos x Bósnia ganha destaque: ‘Lendária’

    Copa do Mundo 2026
    Há 8 horas

    • A classificação americana ocorreu mesmo com um jogador a menos, após a expulsão de Folarin Balogun durante a partida. O lance foi o foco do debate: analistas divergiram sobre se a decisão deveria ser tomada pelo árbitro em campo ou depender da intervenção do VAR, comandado por Juan Soto, da Venezuela.

    📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

    Decisão de Raphael Claus é contestada e comparada por torcedores (Foto:Reuters/Brett Davis/Folhapress)
    Decisão de Raphael Claus é contestada e comparada por torcedores (Foto:Reuters/Brett Davis/Folhapress)

    Avaliação do desempenho da arbitragem da partida

  • Haaland corre para comemorar o gol da vitória da Noruega sobre a Costa do Marfim

    'Maldição dos 86 minutos'? Três seleções africanas sofrem nos momentos finais na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 minutos
  • Não usar

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (02/07)

    Copa do Mundo 2026
    Há 22 horas
  • Thomas Tuchel comemora vitória da Ingaterra sobre a RD Congo na Copa do Mundo

    Tuchel pede que pais deixem crianças verem jogo da Inglaterra na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 8 minutos

    • Ana Paula reconheceu os acertos dos assistentes Danilo Manis, que anulou um gol no primeiro tempo, e Rodrigo Figueiredo, que anulou outro no segundo tempo. As anulações foram consideradas corretas por ela. Sobre Claus, porém, a avaliação foi crítica:

    continua após a publicidade

    - O Claus deixou o jogo correr, algumas entradas, não controlou. Eu achei ele um pouco distante das jogadas hoje - afirmou a especialista.

    Decisão de Claus e comparação com Messi

    A ex-árbitra defendeu que o lance de Balogun não poderia ser comparado ao envolvendo Lionel Messi. Para ela, o critério decisivo foi a região do impacto e o risco de lesão:

    - Esse lance do Balogun, diferente do lance do Messi, o tornozelo do jogador vira, o contato é na articulação. O Balogun deixa o corpo dele cair sobre o adversário, com risco não só de quebrar, mas também de romper todos os ligamentos. Diferente do lance do Messi, que foi na panturrilha; ele vai com o pé e tira. Se o Messi tivesse deixado o pé da mesma maneira, seria vermelho para os dois - declarou Ana Paula.

    ➡️Simule os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Quem será campeão?

    A especialista em arbitragem também cobrou que Claus tivesse agido sem esperar o VAR. Segundo ela, o árbitro não deu falta nem cartão amarelo antes de ser chamado para revisar as imagens:

    continua após a publicidade

    - Eu gostaria que o Claus, por ser um dos melhores árbitros do Brasil, tivesse tomado a decisão no campo de jogo. Ele não toma a decisão, ele pede o atendimento. O VAR o convida para rever, e depois que ele revisa as imagens corretamente, ele volta com o cartão vermelho - apontou a ex-árbitra.

    ➡️Episódio antes de México x Equador vai parar na Fifa; entenda o motivo

    Lance de Messi comparado ao de Balogun

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Tuchel em entrevista durante a Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Thomas Tuchel faz apelo aos pais antes de Inglaterra x México

    Há 48 minutos
    Pape Gueye, nº 26 do Senegal, domina a bola durante a partida da fase de 32 seleções da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Bélgica e Senegal.

    Copa do Mundo 2026

    Papa Gueye anuncia pausa na seleção de Senegal após eliminação na Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Rafael Leão, atacante de Portugal, em ação contra a Croácia (Foto: Damir Sencar/AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Portugal acumulou vitórias e o gol 900 de CR7 diante da Croácia; relembre

    Há 1 hora
    Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)

    Copa do Mundo

    Qual jogo da Copa do Mundo o SBT transmite hoje (2)?

    Há 1 hora
    Gabriel Magalhães durante jogo do Brasil com o Japão. Zagueiro tem feito boa Copa do Mundo pela Seleção Brasileira

    Seleção Brasileira

    Gabriel Magalhães lidera estatística e se destaca na Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Kylian Mbappé, atacante da França em ação durante a partida contra a Suécia. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Maior artilheiro em mata-mata das Copas, Mbappé supera nomes históricos; veja

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Kento Shiogai (nº 26), do Japão, inspeciona o gramado antes da partida contra a Suécia pelo Grupo F da Copa do Mundo da FIFA 2026, no Dallas Stadium, em Arlington, Texas (Foto: Molly Darlington / Getty Images via Afp)

    Japonês que criticou Neymar dispara contra brasileiros: 'Bastante tempo livre'

    Kane comemora gol da Inglaterra na Copa do Mundo 2026

    Possível rival do Brasil na Copa do Mundo, Inglaterra vive dependência de Harry Kane

    Cristiano Ronaldo corre em treino da seleção portuguesa durante a Copa

    Sabe tudo sobre Cristiano Ronaldo? Responda ao quiz da Copa do Mundo

    Gustavo Villani é uma das principais vozes da Globo na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

    Qual jogo da Copa do Mundo vai passar na Globo hoje (2)?

    Jogadores do Senegal desolados com virada belga na Copa (Foto: Reuters/Folhapress)

    Senegal era a última seleção da Copa na lista de restrição de viagens aos EUA

    Raphael Claus em Estados Unidos x Bósnia pela Copa do Mundo

    Astros da NBA e da NFL detonam Claus em EUA x Bósnia: 'Insano'

    Neymar com Guilherme, ex-Santos, segurando uma camisa do Houston Dynamo

    Ancelotti adota folgas planejadas para aliviar a pressão na Copa

    Lamine Yamal durante a partida entre Espanha e Uruguai

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (02/07/2026)