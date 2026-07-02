Expulsão? Especialista compara decisão de Claus a lance de Messi na Copa
Internautas analisaram atuação de Claus em jogo dos EUA
A arbitragem de Raphael Claus na vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia e Herzegovina, que classificou os americanos para as oitavas de final, dividiu opiniões em um programa esportivo do UOL nesta quarta-feira (1). A ex-árbitra Ana Paula Oliveira elogiou os assistentes de campo, mas apontou falhas de posicionamento do árbitro principal.
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A classificação americana ocorreu mesmo com um jogador a menos, após a expulsão de Folarin Balogun durante a partida. O lance foi o foco do debate: analistas divergiram sobre se a decisão deveria ser tomada pelo árbitro em campo ou depender da intervenção do VAR, comandado por Juan Soto, da Venezuela.
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Ana Paula reconheceu os acertos dos assistentes Danilo Manis, que anulou um gol no primeiro tempo, e Rodrigo Figueiredo, que anulou outro no segundo tempo. As anulações foram consideradas corretas por ela. Sobre Claus, porém, a avaliação foi crítica:
- O Claus deixou o jogo correr, algumas entradas, não controlou. Eu achei ele um pouco distante das jogadas hoje - afirmou a especialista.
Decisão de Claus e comparação com Messi
A ex-árbitra defendeu que o lance de Balogun não poderia ser comparado ao envolvendo Lionel Messi. Para ela, o critério decisivo foi a região do impacto e o risco de lesão:
- Esse lance do Balogun, diferente do lance do Messi, o tornozelo do jogador vira, o contato é na articulação. O Balogun deixa o corpo dele cair sobre o adversário, com risco não só de quebrar, mas também de romper todos os ligamentos. Diferente do lance do Messi, que foi na panturrilha; ele vai com o pé e tira. Se o Messi tivesse deixado o pé da mesma maneira, seria vermelho para os dois - declarou Ana Paula.
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A especialista em arbitragem também cobrou que Claus tivesse agido sem esperar o VAR. Segundo ela, o árbitro não deu falta nem cartão amarelo antes de ser chamado para revisar as imagens:
- Eu gostaria que o Claus, por ser um dos melhores árbitros do Brasil, tivesse tomado a decisão no campo de jogo. Ele não toma a decisão, ele pede o atendimento. O VAR o convida para rever, e depois que ele revisa as imagens corretamente, ele volta com o cartão vermelho - apontou a ex-árbitra.
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Lance de Messi comparado ao de Balogun
Two relatively similar incidents...— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 2, 2026
Flo Balogun: red card.
Lionel Messi: unpunished. pic.twitter.com/hbgPSOYWq2
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