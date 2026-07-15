Qual música é tocada nos estádios em jogos da Argentina? Canção do grupo Yerba Brava se popularizou entre a Scaloneta a partir de 2022

Nos jogos da Argentina na Copa do Mundo, os torcedores nas arquibancadas se empolgam com músicas nos estádios antes e depois das partidas. Nos duelos da Albiceleste, os hermanos são embalados no ritmo de "La cumbia de los trapos", do grupo Yerba Brava.

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Embora não seja tão conhecida mundialmente como "Wonderwall", de Oasis, a canção "La cumbia de los trapos" é muito popular na Argentina e no mundo do futebol. A música faz referência a diversos elementos do futebol sul-americano, como os bumbos e os trapos.

Líder do grupo Yerba Brava, Tibu Espinoza comentou sobre a emoção de ver uma música sua representando a Argentina em uma Copa do Mundo. Em entrevista ao "Olé", o cantor não escondeu a emoção em ver Lionel Messi e o elenco da Albiceleste soltando a voz nos estádios ao longo do torneio.

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- É uma alegria incrível. Imagine, fazemos isso há mais de 25 anos. "La Cumbia de los Trapos" é uma música que ultrapassou fronteiras. Você a ouve nos jogos da Argentina, o que para nós é o maior motivo de orgulho, sabe? É como jogar na primeira divisão, é fantástico que essa música tenha se tornado parte do hino da seleção. Já tocamos para o Boca, para o River, fomos a uma final da Libertadores no Maracanã… E agora, ouvir isso, ouvir Messi, De Paul, todos os jogadores cantando, nos enche de imenso orgulho e alegria.

"La cumbia de los trapos" começou a ser tocada em jogos da Argentina no dia 18 de dezembro de 2022, que marcou a decisão do Copa do Mundo do Catar contra a França, no Lusail Stadium. Desde então, a canção virou uma marca da Scaloneta e do público.

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