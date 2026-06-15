logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Espanha, Bélgica e mais: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (15/06)?

Veja as seleções que entram em campo nesta segunda-feira (15) e os horários das partidas

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 06:05
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Lamine Yamal é o craque a Espanha (Foto: Reprodução/X/@SEFutbol)
Craque da Espanha, Lamine Yamal começará o jogo entre Espanha e Cabo Verde na reserva (Foto: Reprodução/X/@SEFutbol)

A Copa do Mundo de 2026 reserva novas emoções para os torcedores neste quinto dia de competição, que marca a estreia das campeãs mundiais Espanha e Uruguai, da estreante Cabo Verde e da popular Bélgica. Quatro partidas válidas pela fase de grupos serão realizadas ao longo desta segunda-feira (15), a partir das 13h (de Brasília), com intervalo de três horas entre cada uma. Confira a agenda do dia abaixo:

continua após a publicidade
  • Luis de la Fuente é o técnico da Espanha (Foto: Florencia Tan Jun/ Getty Images/Via AFP)

    Yamal joga? Técnico da Espanha atualiza situação do craque para estreia na Copa

    Copa do Mundo
    Há 11 horas
  • De Bruyne - Croácia x Bélgica

    Calor na Copa: Bélgica usa saunas e banhos quentes como armas secretas na estreia

    Copa do Mundo
    Há 1 dia
  • Lance!

    Erro em documentação da Fifa atrasa voo do Uruguai para a estreia na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 11 horas

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Espanha x Cabo Verde - 13h

    Espanha é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
    Espanha é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

    Espanha e Cabo Verde se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo H. ➡️ Saiba onde assistir

    Campeã mundial em 2010 e atual vencedora da Eurocopa, a Roja inicia sua com status de favorita após fazer um ciclo dominante. Do outro lado, os Tubarões Azuis foram a maior surpresa das Eliminatórias Africanas e chegam para sua primeira participação no Mundial tentando deixar para trás o título de "azarões" da chave.

    continua após a publicidade

    Bélgica x Egito - 16h

    Jeremy Doku em ação pela Bélgica contra o Cazaquistão, pelas Eliminatórias da Europa
    Jérémy Doku em ação pela Bélgica nas Eliminatórias Europeias (Foto: Stanislav Filippov/AFP)

    Bélgica e Egito se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 16h (de Brasília), no Lumen Field, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo G. ➡️ Saiba onde assistir

    Terceira colocada na Copa de 2018, os Diabos Vermelhos chegam com os pés no chão e mais estáveis depois da eliminação precoce no último Mundial, em 2022, e do quase rebaixamento na Liga das Nações. Já os Faraós vêm confiantes com a campanha sólida nas Eliminatórias Africanas, onde terminaram invictos e líderes do seu grupo.

    continua após a publicidade

    ➡️Clique aqui e veja a tabela completa dos jogos da Copa do Mundo

    Arábia Saudita x Uruguai - 19h

    Arrascaeta no amistoso do Uruguai contra os Estados Unidos.
    Arrascaeta dá bicicleta em amistoso entre Uruguai e Estados Unidos (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES)

    Uruguai Arábia Saudita se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo H. ➡️ Saiba onde assistir

    Quarto colocado das Eliminatórias Sul-Americanas, o Uruguai inicia sua caminhada sonhando em repetir os feitos de 1930 e 1950, quando conquistou o título da Copa do Mundo. A Arábia Saudita, única equipe que derrotou a campeã mundial Argentina em 2022, chega embalada após boa campanha nas Eliminatórias Asiáticas.

    Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

    Irã x Nova Zelândia - 22h

    seleção iraniana
    Jogadores da seleção iraniana posam para foto oficial (Foto: Divulgação/AFP)

    Irã e Nova Zelândia se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo G.

    A preparação do Irã vem sendo marcada por tensões causadas pelos desdobramentos do conflito geopolítico com o país anfitrião da partida. Líder do seu grupo nas Eliminatórias Asiáticas, a seleção iraniana precisou se instalar no México, um dos outros países-sede da Copa do Mundo ao lado do Canadá, mesmo com todos os seus jogos acontecendo nos Estados Unidos.

    Segundo país classificado para a Copa de 2026 em campo, a Nova Zelândia volta a disputar o torneio depois de 16 anos. A seleção da Oceania obteve sua vaga ao terminar as eliminatórias continentais em primeiro lugar.

    + Aposte em jogos do seu time!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Cherki no treino da França para a Copa do Mundo (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)
    Copa do MundoCherki abraça diversidade da seleção francesa e rebate preconceito: 'Isso faz a força'Há 1 minuto
    Jeremy Doku em ação pela Bélgica contra o Cazaquistão, pelas Eliminatórias da Europa
    Onde AssistirJogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (15/06/2026)Há 6 minutos
    Bubista abraça torcedores cabo-verdianos em tour pré-Copa do Mundo
    Copa do MundoEstreantes da Copa: Cabo Verde usou paixão pelo futebol para recuperar tempo perdidoHá 6 minutos
    Felipão revelou os bastidores da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2014. (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoFelipão quebra o silêncio e revela os bastidores do 7 a 1: 'Preferia tomar de 10'Há 26 minutos
    Time da transmissão da TV Globo na Copa do Mundo. (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)
    Fora de CampoQuais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (15)?Há 56 minutos
    Brasil x Bélgica em 2018
    Copa do MundoGeração belga: quem são os remanescentes do time que venceu o Brasil na Copa de 2018?Há 1 hora

    Mais LANCE!

    Kamada salva o Japão no fim, e seleção asiática busca empate heroico diante da Holanda (Foto: Aric Becker / AFP)
    Análise: Holanda e Japão empatam em jogo de alternâncias e Memphis discreto
    Arrascaeta comemora seu gol no jogo do Uruguai contra a Venezuela
    Desafio Lance!: uma pergunta para cada seleção que joga pela Copa nesta segunda (15/06)
    Cabo Verde é uma das sensações da Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram)
    Espanha x Cabo Verde: o favoritismo diante de uma linda história
    Alemanha atropelou Curaçao na estreia na Copa do Mundo, vencendo por 7 x 1
    Resultados do dia: veja os placares do 4° dia da Copa do Mundo
    A Suécia venceu a Tunísia por 3 a 1 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)
    Balanço do Grupo F: Suécia goleia Tunísia, e Holanda e Japão empatam na Copa do Mundo
    Arrascaeta treinamento Uruguai (Reprodução AUF)
    Técnico do Uruguai explica lesão de Arrascaeta e contradiz Flamengo: 'Um erro'
    Thierry Henry e Zlatan Ibrahimovic na estreia dos EUA na Copa do Mundo (Reprodução)
    Ibrahimovic troca estreia da Suécia na Copa pelo UFC Casa Branca
    Yasin Ayari não comemora gol da Suécia sobre a Tunísia na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)
    'Lei do ex'? Autor de gols da Suécia na Copa poderia representar a Tunísia; entenda
    Romário manda recado a Fernanda Gentil após polêmica ao vivo: 'Simplesmente'
    Endrick no empate da Seleção Brasileira contra Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Endrick desabafa com Neymar após não entrar em Brasil x Marrocos: 'Se pudesse'
    Carlo Ancelotti com as mãos na cintura durante o amistoso entre Brasil e Panamá, no Maracanã
    Ancelotti muda postura em publicação após empate entre Brasil e Marrocos: 'Primeiro passo'
    Plata em Equador x Costa do Marfim (MAURO PIMENTEL / AFP)
    Do Flamengo e Atlético-MG: como foram os 'brasileiros' do Equador na estreia na Copa?
    Torcedores do Japão limpam o estádio em Dallas (Reprodução)
    Torcedores do Japão limpam o estádio após empate na Copa