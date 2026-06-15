Espanha, Bélgica e mais: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (15/06)? Veja as seleções que entram em campo nesta segunda-feira (15) e os horários das partidas

A Copa do Mundo de 2026 reserva novas emoções para os torcedores neste quinto dia de competição, que marca a estreia das campeãs mundiais Espanha e Uruguai, da estreante Cabo Verde e da popular Bélgica. Quatro partidas válidas pela fase de grupos serão realizadas ao longo desta segunda-feira (15), a partir das 13h (de Brasília), com intervalo de três horas entre cada uma. Confira a agenda do dia abaixo:

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Espanha x Cabo Verde - 13h

Espanha é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

Espanha e Cabo Verde se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo H. ➡️ Saiba onde assistir

Campeã mundial em 2010 e atual vencedora da Eurocopa, a Roja inicia sua com status de favorita após fazer um ciclo dominante. Do outro lado, os Tubarões Azuis foram a maior surpresa das Eliminatórias Africanas e chegam para sua primeira participação no Mundial tentando deixar para trás o título de "azarões" da chave.

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Bélgica x Egito - 16h

Jérémy Doku em ação pela Bélgica nas Eliminatórias Europeias (Foto: Stanislav Filippov/AFP)

Bélgica e Egito se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 16h (de Brasília), no Lumen Field, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo G. ➡️ Saiba onde assistir

Terceira colocada na Copa de 2018, os Diabos Vermelhos chegam com os pés no chão e mais estáveis depois da eliminação precoce no último Mundial, em 2022, e do quase rebaixamento na Liga das Nações. Já os Faraós vêm confiantes com a campanha sólida nas Eliminatórias Africanas, onde terminaram invictos e líderes do seu grupo.

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Arábia Saudita x Uruguai - 19h

Arrascaeta dá bicicleta em amistoso entre Uruguai e Estados Unidos (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES)

Uruguai e Arábia Saudita se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo H. ➡️ Saiba onde assistir

Quarto colocado das Eliminatórias Sul-Americanas, o Uruguai inicia sua caminhada sonhando em repetir os feitos de 1930 e 1950, quando conquistou o título da Copa do Mundo. A Arábia Saudita, única equipe que derrotou a campeã mundial Argentina em 2022, chega embalada após boa campanha nas Eliminatórias Asiáticas.

+ Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

Irã x Nova Zelândia - 22h

Jogadores da seleção iraniana posam para foto oficial (Foto: Divulgação/AFP)

Irã e Nova Zelândia se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo G.

A preparação do Irã vem sendo marcada por tensões causadas pelos desdobramentos do conflito geopolítico com o país anfitrião da partida. Líder do seu grupo nas Eliminatórias Asiáticas, a seleção iraniana precisou se instalar no México, um dos outros países-sede da Copa do Mundo ao lado do Canadá, mesmo com todos os seus jogos acontecendo nos Estados Unidos.

Segundo país classificado para a Copa de 2026 em campo, a Nova Zelândia volta a disputar o torneio depois de 16 anos. A seleção da Oceania obteve sua vaga ao terminar as eliminatórias continentais em primeiro lugar.

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