Espanha x Cabo Verde: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
Confira todas as informações sobre o duelo válido pela primeira rodada do Grupo H
Espanha e Cabo Verde se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir na Cazé TV com Prime Video
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
Campeã mundial em 2010 e atual vencedora da Eurocopa, a Espanha inicia a trajetória na Copa do Mundo com status de favorita após fazer um ciclo dominante. Com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Europeias, a Roja atropelou os adversários do seu grupo e chega confiante para romper a barreira das oitavas de final, fase em que parou nos últimos dois Mundiais.
Recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, Lamine Yamal começará a partida no banco de reservas. A jovem sensação espanhola está fora dos gramados desde abril, quando se machucou enquanto atuava pelo Barcelona, mas estará à disposição do técnico Luis de la Fuente para a estreia. A principal dúvida do treinador da Fúria é escolher o meia titular entre Dani Olmo e Álex Baena.
Do outro lado, a estreante seleção de Cabo Verde escreverá o primeiro capítulo de sua história em Copas do Mundo. Considerados os "azarões" do Grupo H, os Tubarões Azuis foram a maior surpresa das Eliminatórias Africanas, liderando o Grupo D com 23 pontos e deixando para trás potências como Camarões e Angola.
Comandada pelo ex-zagueiro Pedro "Bubista" Leitão, a seleção cabo-verdiana também irá com força máxima para o jogo. O elenco é formado majoritariamente por atletas da diáspora espalhados pela Europa, como o zagueiro Logan Costa, que atua no Villarreal, da Espanha, e o atacante e capitão Ryan Mendes, com passagens por clubes franceses e que joga atualmente no Kocaelispor, da Turquia.
Tudo sobre Espanha x Cabo Verde (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Espanha 🆚 Cabo Verde
Copa do Mundo 2026 – Grupo H
📆 Data e horário: segunda-feira, 15 de junho de 2026, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos
👁️ Onde assistir: CazéTV
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Espanha
Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Ferran Torres e Mikel Oyarzabal.
Técnico: Luis de la Fuente.
🔵 Cabo Verde
Vozinha; Wagner Pina, Sidny Cabral, Pico e Diney; Kelvin Pires, Telmo Arcanjo e Jamiro Monteiro; Jovane Cabral, Ryan Mendes e Nuno da Costa.
Técnico: Bubista.
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