Primeiro adversário do Brasil na Copa, Marrocos perde titulares lesionados em amistoso

O empate do Marrocos com a Noruega em 1 a 1, disputado neste domingo (7), no último amistoso das seleções antes da Copa do Mundo, trouxe preocupações para a adversária do Brasil. Além do empate, a seleção marroquina teve que substituir dois jogadores que começaram a partida entre os titulares, mas sentiram lesões ainda no primeiro tempo.

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O primeiro deles foi o lateral-esquerdo Noussair Mazraoui, que sentiu a lesão aos 29 minutos do primeiro tempo. O jogador do Manchester United é uma das referências técnicas da seleção de Marrocos. Mazraoui caiu em campo com dores no ombro esquerdo após um choque. Sem condições de jogo, o atleta foi substituído imediatamente e Youssef Belammari foi acionado para entrar em campo.

A outra lesão veio no ataque. O ponta-esquerda Abdessamad Ezzalzouli, do Real Bétis, precisou ser substituído no intervalo após um choque no joelho direito. Em um lance de disputa na área, um dos jogadores da Noruega caiu sobre a perna de Ezzalzouli, que sentiu dores e incômodo após o contato.

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Em entrevista coletiva concedida após o fim da partida, o técnico Mohamed Ouahbi deu ênfase à preocupação com a situação dos jogadores lesionados.

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– Alguns jogadores saíram lesionados. Estou mais preocupado com isso (do que com o resultado do jogo). Sobre a partida em si e o estilo de jogo que queremos implementar, estou muito satisfeito. Espero que os jogadores lesionados possam se recuperar e que os tenhamos na estreia (contra o Brasil) – disse Ouahbi.

Marrocos enfrenta o Brasil na 1ª rodada da Copa do Mundo

A seleção marroquina agora se prepara para enfrentar o Brasil no próximo sábado (13), pelo Grupo C da Copa do Mundo. Os noruegueses, por sua vez, encaram o Iraque no dia 16, pela primeira rodada do Grupo I.

Se no passado Marrocos costumava aparecer como uma seleção capaz de dificultar jogos específicos, agora desembarca na América do Norte como uma das forças emergentes do futebol internacional. Atual sétima colocada no ranking da Fifa, a equipe está logo atrás do Brasil e é apontada como principal concorrente da Seleção na disputa pela liderança do Grupo C, que também conta com Escócia e Haiti.

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