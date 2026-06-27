África do Sul x Canadá: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
As equipes se enfrentam no 16 avos da Copa do Mundo
África do Sul e Canadá se enfrentam neste domingo (28), às 16h (de Brasília), no SoFi Stadium, pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, disponível sem custo adicional no Disney+. ➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
Balanço do Grupo A da Copa do Mundo: África do Sul faz história, e México passa em primeiro
África do Sul vence Coreia do Sul e avança pela primeira vez ao mata-mata da Copa do Mundo
África do Sul x Coreia do Sul: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
O Canadá chega ao mata-mata após terminar na segunda colocação do Grupo B. A equipe de Jesse Marsch foi derrotada por 2 a 1 pela Suíça na última rodada, resultado que custou a liderança da chave, mas mantém a confiança em uma campanha consistente.
A África do Sul também avançou como vice-líder de seu grupo. Depois de estrear com derrota por 2 a 0 para o México, a equipe comandada por Hugo Broos reagiu e garantiu a classificação ao vencer a Coreia do Sul por 1 a 0. Aos 74 anos, Broos tornou-se o treinador mais velho a alcançar um mata-mata de Copa do Mundo.
Tudo sobre o jogo entre África do Sul x Canadá (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
África do Sul 🆚 Canadá
16 avos de final – Copa do Mundo 2026
📆 Data e horário: domingo, 28 de junho, às 16h (de Brasília)
📍 Local: SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA)
👁️ Onde assistir: CazéTV e Disney+
🕴️ Arbitragem: João Pinheiro (POR)
🚩 Assistentes: Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR)
📺 VAR: Não definido
⚽ Prováveis escalações
🟡🟢 África do Sul (Técnico: Hugo Broos)
Ronwen Williams; Mudau, Mbekezeli Mbokazi, Okon e Modiba; Mokoena, Mbatha, Sithole e Mofokeng; Maseko e Makgopa.
🔴⚪ Canadá (Técnico: Jesse Marsch)
Maxim Crépeau; Alistair Johnston, Derek Cornelius, Luc de Fougerolles e Richie Laryea; Stephen Eustáquio, Ali Ahmed, Tajon Buchanan e Liam Millar; Jonathan David e Cyle Larin.
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