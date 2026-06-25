Primeira 3ª colocada classificada da Copa teve ajuda do Brasil; entenda Vitória do Brasil ajudou equipe europeia a se classificar

A vitória do Brasil na última quarta-feira (24) garantiu à Bósnia e Herzegovina a classificação para a fase mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Os times estão em grupos diferentes no torneio, mas o resultado brasileiro eliminou combinações que ainda podiam tirar os bósnios da disputa.

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Esta é apenas a segunda participação do país em Copas do Mundo. Na estreia, em 2014, no Brasil, a seleção caiu ainda na fase de grupos. Doze anos depois, a equipe vai além pela primeira vez. A Bósnia disputou a última rodada do Grupo B ainda com chances de avançar, venceu o Catar por 3 a 1 e terminou a primeira fase com quatro pontos, atrás de Suíça e Canadá na chave.

Regra dos terceiros colocados na Copa

No Mundial de 2026, os dois primeiros de cada grupo avançam diretamente para a segunda fase. As oito melhores campanhas entre os terceiros colocados também garantem classificação para a próxima fase. Foi por essa via que a Bósnia assegurou sua vaga.

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Com a derrota da Escócia para o Brasil, os escoceses já não podem mais alcançar a Bósnia. Além disso, pelos cruzamentos e pela situação dos grupos ainda em andamento, as equipes dos grupos C (Escócia), D (Austrália e Paraguai, que se enfrentam), I (Senegal e Iraque, que só podem chegar a 3) e J (Áustria e Argélia, que se enfrentam) já não têm condições de superar a campanha dos europeus.

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Mesmo que outros terceiros colocados ultrapassem a Bósnia na classificação geral antes do encerramento da fase de grupos, os quatro pontos conquistados já são suficientes para mantê-la entre as oito melhores seleções nessa condição.

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