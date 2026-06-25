Tchéquia x México: veja gols e melhores momentos do grupo A da Copa do Mundo Os mexicanos garantiram a liderança do Grupo A

O México venceu a Tchéquia por 3 a 0, nesta quarta-feira (24), no Estádio Azteca, na Cidade do México, pela terceira e última rodada do Grupo A da Copa do Mundo 2026. Com a vitória, a seleção mexicana confirmou sua classificação ás eliminatórias do Mundial e a seleção europeia está eliminada.

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No mata-mata, os mexicanos irão enfrentar o 3º colocado de um dos Grupos C, E, F, H ou I. A confirmação exata do adversário depende da definição de todas as equipes que avançarão como melhores terceiros lugares na fase de grupos.

Como foi a partida?

O México, já classificado em primeiro lugar no grupo, poupou titulares como Lira, Brian Gutiérrez e Raúl Jiménez, resultando em um primeiro tempo sem grandes emoções diante da República Tcheca, que buscava a vitória para avançar ao mata-mata.

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Os tchecos apostaram nas bolas aéreas e assustaram aos seis minutos com uma finalização perigosa de Visinsky, enquanto os mexicanos desperdiçaram um contra-ataque promissor em superioridade numérica com Martínez. Em uma etapa inicial muito disputada no meio-campo, a seleção mexicana ainda ensaiou uma pressão com duas chances na reta final, mas as equipes foram para o intervalo com o placar zerado.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o México voltou melhor, com mais posse e chegando mais no campo de ataque. Aos nove minutos, Guillermo Martínez fez o pivô no meio-campo e serviu Mateo Chávez, que disparou livre para tocar na saída do goleiro Kovár. Apenas seis minutos depois, aos 15, Quiñones ampliou a vantagem ao aproveitar uma bola viva na área após o lateral Jorge Sánchez dividir com a defesa tcheca em um contra-ataque veloz.

O México venceu a Tchéquia por 3 a 0 e seguiu invicta na Copa do Mundo (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

Atrás no marcador, a República Tcheca tentou pressionar com cruzamentos e promoveu as entradas de astros como Soucek e Schick, mas o México controlou as ações defensivas. Na reta final, Javier Aguirre promoveu a entrada de Guillermo Ochoa no lugar de Raúl Rangel. O lendário arqueiro mexicano se tornou o primeiro goleiro na história a disputar seis Copas do Mundo. Com Ochoa no gol, o México marcou o terceiro gol com Álvaro Fidalgo, em sobra no meio da área para garantir a vitória, os 100% de aproveitamento e a eliminação dos tchéquios.

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