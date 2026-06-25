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Confira o primeiro duelo definido da segunda fase da Copa do Mundo

Segundos colocados dos Grupos A e B vão se enfrentar

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 00:34
Supervisionado porLeonardo Damico,
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México e Canadá é o primeiro duelo confirmado da segunda fase da Copa do Mundo. (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)
México e Canadá é o primeiro duelo confirmado da segunda fase da Copa do Mundo. (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 conheceu nesta quarta-feira (24) o primeiro duelo confirmado da segunda fase. Canadá e África do Sul se enfrentarão no próximo domingo, às 16h (de Brasília), em Los Angeles, em confronto entre os segundos colocados dos Grupos A e B.

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    A seleção sul-africana garantiu a classificação com quatro pontos. Os Bafana Bafana estrearam com derrota por 2 a 0 para o México, na abertura do Mundial. Na sequência, empataram em 1 a 1 com a República Tchéquia e confirmaram a vaga ao vencer a Coreia do Sul por 1 a 0, em Monterrey.

    Já o Canadá, um dos três países-sede da competição, também avançou com quatro pontos. Os canadenses iniciaram a campanha com empate por 1 a 1 diante da Bósnia, em Toronto. Na segunda rodada, empolgaram a torcida ao aplicar uma goleada por 6 a 0 sobre o Catar, em Vancouver. Entretanto, encerraram a fase de grupos com derrota por 2 a 1 para a Suíça, novamente em Vancouver.

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    Os outros 15 confrontos da segunda fase serão definidos nos próximos dias. A fase de grupos segue até sábado, quando os Grupos I, J, K e L conhecerão seus classificados e também serão definidos os oito melhores terceiros colocados.

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    O México venceu a Tchéquia por 3 a 0 e seguiu invicta na Copa do Mundo (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

    Novo formato muda critérios de classificação

    A Copa do Mundo de 2026 estreou um novo formato, com 48 seleções distribuídas em 12 grupos. Avançam ao mata-mata os dois primeiros colocados de cada chave, além dos oito melhores terceiros colocados.

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    Com a mudança no regulamento, a Fifa também alterou os critérios de desempate dentro dos grupos. A nova ordem de definição passou a valorizar o confronto direto antes dos critérios tradicionais.

    Caso duas ou mais seleções terminem empatadas em pontos ao fim da fase de grupos, os critérios de desempate são:

    1. Confronto direto;
    2. Saldo de gols;
    3. Número de gols marcados;
    4. Conduta da equipe (cartões amarelos e vermelhos);
    5. Ranking da Fifa.

    A alteração já teve impacto na competição. Seleções como Haiti, Turquia, Tunísia, Jordânia e Panamá chegaram à última rodada sem chances matemáticas de classificação, justamente em razão dos novos critérios adotados pela entidade.

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