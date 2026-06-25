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África do Sul x Coreia do Sul: veja gols e melhores momentos do Grupo A da Copa do Mundo

Gol no segundo tempo garantiu classificação histórica dos sul-africanos

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 00:53
Supervisionado porLeonardo Damico,
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A África do Sul venceu a Coreia do Sul por 1 a 0, pela última rodada do Grupo A da Copa do Mundo, garantindo a presença africana na fase eliminatória da competição. O gol da vitória foi marcado por Maseko no segundo tempo, coroando uma atuação segura e eficiente dos sul-africanos.

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  • México e Canadá é o primeiro duelo confirmado da segunda fase da Copa do Mundo. (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

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    Com o resultado, a África do Sul terminou a fase de grupos na terceira colocação da chave e avançou ao mata-mata, onde enfrentará o Canadá, neste domingo (28). Já a Coreia do Sul, que encerrou a primeira fase na segunda posição, ainda aguarda a definição de seu adversário.

    Como foi a partida?

    O duelo foi equilibrado desde os minutos iniciais. A Coreia do Sul procurou controlar a posse de bola e construir suas jogadas pelo meio-campo, enquanto a África do Sul apostou na velocidade dos contra-ataques.

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    Os sul-africanos criaram as melhores oportunidades da primeira etapa, principalmente com Maseko, Mofokeng e Makgopa. A chance mais clara veio após uma sobra dentro da pequena área para Makgopa, que finalizou nas mãos do goleiro adversário. Do outro lado, Lee Kang-In teve a principal oportunidade dos asiáticos ao acertar um chute que passou muito perto da trave.

    Jogadores da África do Sul comemoram classificação ao mata-mata da Copa do Mundo
    Jogadores da África do Sul comemoram classificação ao mata-mata da Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)

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    Na volta do intervalo, a partida ganhou intensidade. A Coreia do Sul tentou aumentar a pressão com a entrada de Son em busca do gol, mas encontrou dificuldades diante da organização defensiva africana. Aproveitando os espaços deixados pelo adversário, a África do Sul seguiu perigosa nos contra-ataques até encontrar o lance decisivo. Maseko apareceu bem para balançar as redes e garantir a vitória que confirmou a classificação histórica da equipe para a próxima fase da Copa do Mundo.

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