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Haaland começa no banco em confronto com a França pela liderança

Noruega decide poupar o time

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 14:30
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Haaland lamenta chance perdida pelo Manchester City contra o West Ham
Haaland lamenta chance perdida pelo Manchester City contra o West Ham (Foto: Ian Kington/AFP)

A seleção da Noruega entra em campo com uma formação completamente modificada para enfrentar a França nesta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston. Já classificadas para a segunda fase da Copa do Mundo, as equipes disputam a liderança do Grupo I em um confronto que perde o esperado duelo entre Kylian Mbappé e Erling Haaland. O artilheiro do Manchester City, que balançou as redes quatro vezes nas duas primeiras rodadas, começará a partida no banco de reservas, substituído por Jörgen Strand Larsen.

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    • Haaland e jogadores da Noruega simulam remadores de navio viking para comemorar classificação com a torcida
    Haaland e jogadores da Noruega simulam remadores de navio viking para comemorar classificação com a torcida (Foto: Charly Triballeau / AFP)

    Preservação do elenco


    A decisão do técnico norueguês visa poupar os principais atletas para a fase de mata-mata, uma postura adotada após a garantia da vaga antecipada com a vitória por 3 a 2 sobre o Senegal. De acordo com informações divulgadas pelo jornal norueguês VG, dez titulares que atuaram na última segunda-feira serão poupados.

    A intensa sequência de jogos no torneio motivou a comissão técnica a reformular a equipe, priorizando o descanso físico do elenco principal.

    Entre os nomes que iniciam na reserva estão o goleiro Orjan Nyland, que dá lugar a Egil Selvik, além dos astros Martin Ödegaard, do Arsenal, e Alexander Sørloth, do Atlético de Madrid. A única exceção na estratégia de rodízio é Fredrik Aursnes. O jogador fará sua terceira partida consecutiva entre os titulares, com a provável mudança de posicionamento do meio-campo para a lateral direita.

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