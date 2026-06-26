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França, Noruega e Espanha: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (26/06)?

Veja as seleções que entram em campo nesta sexta (26) e os horários das partidas

PorRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 09:30
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Foto combinada entre Haaland e Mbappé, em duelos válidos pela Copa do Mundo
Mbappé e Haaland em ação pela Copa do Mundo (Foto: Mattia Ozbot e Dan Mullan/AFP)

A fase de grupos da Copa do Mundo segue nesta sexta-feira (26) com oito partidas que vão definir classificados dos Grupos G, H e I para os 16-avos de final. O principal destaque é o equilíbrio do Grupo H, onde Espanha, Uruguai, Cabo Verde e Arábia Saudita chegam à rodada final ainda com possibilidades de classificação. A programação também reserva o aguardado duelo entre Noruega e França, que coloca frente a frente Haaland e Mbappé na disputa pela liderança do Grupo I.

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    • No Grupo G, Egito, Irã, Bélgica e Nova Zelândia entram em campo separados por apenas três pontos. Já no Grupo I, franceses e noruegueses já estão classificados, enquanto Senegal e Iraque tentam manter vivo o sonho de avançar entre os melhores terceiros colocados.

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    Noruega x França - 16h

    Noruega e França se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 16h (de Brasília), pela última rodada do Grupo I.

    Já classificadas aos 16-avos de final, as duas seleções disputam a liderança da chave em um confronto que reúne dois dos principais protagonistas da Copa até aqui. Haaland e Mbappé marcaram quatro gols cada nas duas primeiras rodadas e chegam embalados para um duelo que promete ser um dos mais aguardados da fase de grupos.

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    Senegal x Iraque - 16h

    Senegal e Iraque se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 16h (de Brasília), pela última rodada do Grupo I.

    Derrotadas nos dois primeiros jogos, as seleções entram em campo pressionadas e ainda alimentam chances matemáticas de classificação entre os melhores terceiros colocados. Para isso, além da vitória, precisarão construir saldo de gols e torcer por combinações favoráveis nos demais grupos.

    ➡️ Clique aqui e veja a tabela completa dos jogos da Copa do Mundo

    Uruguai x Espanha - 21h

    Uruguai e Espanha se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 21h (de Brasília), pela última rodada do Grupo H.

    O confronto reúne o líder e o vice-líder da chave em uma rodada cercada de tensão. A Espanha soma quatro pontos e depende apenas de si para confirmar a primeira colocação, enquanto o Uruguai busca a classificação após empatar seus dois compromissos anteriores. Com a disputa do grupo completamente aberta, o resultado pode definir a liderança e o destino das equipes na competição.

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    Jogadores da Espanha comemoram gol contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo
    Jogadores da Espanha comemoram gol contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

    Cabo Verde x Arábia Saudita - 21h

    Cabo Verde e Arábia Saudita se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 21h (de Brasília), pela última rodada do Grupo H.

    A partida coloca frente a frente duas seleções que seguem vivas na briga pela classificação. Surpresa da chave, Cabo Verde chega com dois pontos após empates contra Espanha e Uruguai. Já a Arábia Saudita soma um ponto e precisa vencer para seguir sonhando com uma vaga nos 16-avos de final.

    Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

    Egito x Irã - 0h

    Egito e Irã se enfrentam na madrugada deste sábado (27), à 0h (de Brasília), pela última rodada do Grupo G.

    Líder da chave com quatro pontos, o Egito depende apenas de um empate para confirmar a classificação. O Irã, com dois pontos, chega à rodada decisiva sabendo que uma vitória pode significar não apenas a vaga e a primeira colocação do grupo.

    Nova Zelândia x Bélgica - 0h

    Nova Zelândia e Bélgica se enfrentam na madrugada deste sábado (27), à 0h (de Brasília), pela última rodada do Grupo G.

    A seleção belga entra pressionada após dois empates consecutivos e precisa vencer para não correr riscos de eliminação precoce. Do outro lado, a Nova Zelândia também mantém chances de classificação e sabe que um resultado positivo pode transformar uma campanha improvável em vaga na próxima fase. Com apenas três pontos separando os quatro integrantes do grupo, a definição segue completamente em aberto.

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