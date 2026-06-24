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Portugal tem arbitragem definida para decisão contra a Colômbia na Copa

Arbitragem tem experiência em grandes competições

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
24/06/2026 12:48
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Alireza Faghani em jogo da Copa do Mundo
Portugal conhece árbitro de decisão (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

A Fifa definiu a arbitragem para o duelo entre Portugal e Colômbia, válido pela última rodada do Grupo K da Copa do Mundo. O responsável por apitar a partida será o australiano Alireza Faghani, que estará em campo no Hard Rock Stadium, em Miami, neste sábado (27), à 20h30 (de Brasília).

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    • Ao lado de Faghani, estarão os assistentes australianos George Lakrindis e Andrew Lindsay. A equipe também contará com os hondurenhos Said Martínez, como quarto árbitro, e Walter López, como assistente reserva. Os responsáveis pelo VAR ainda serão divulgados pela entidade.

    Alireza Faghani no comando da França
    Alireza Faghani no apito da França (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

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    Quem é Alireza Faghani?

    Nascido no Irã, Faghani é naturalizado na Austrália. Experiente, está apitando jogos desde 2008 e carrega em seu currículo competições como Copa do Mundo da Fifa, Copa da Ásia e a Copa do Mundo de Clubes.

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    O árbitro já tem histórico em jogos da seleção portuguesa. Em 2022, esteve à frente da vitória de Portugal por 2 a 0 sobre o Uruguai, na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. Na ocasião, Bruno Fernandes marcou os dois gols da partida.

    Antes disso, Faghani também apitou a semifinal da Copa das Confederações de 2017 entre Portugal e Chile. Após empate sem gols, os portugueses acabaram eliminados na disputa por pênaltis.

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    Jogo será decisivo para Portugal

    O confronto é decisivo para a definição das posições do Grupo K. A Colômbia chega já classificada para a próxima fase e com 100% de aproveitamento, liderando a chave com seis pontos. Já Portugal, que soma quatro pontos, depende de uma vitória para assumir a primeira colocação do grupo.

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