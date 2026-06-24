Ibrahimovic ironiza Cristiano Ronaldo em goleada de Portugal: 'Me fez rir' Ídolo português balançou a rede duas vezes contra o Uzbequistão

O ex-atacante Zlatan Ibrahimovic reagiu com surpresa e ironia ao desabafo de Cristiano Ronaldo após os gols marcados na goleada de Portugal por 5 a 0 sobre o Uzbequistão, na terça-feira (23/6), em Houston. O ex-jogador sueco disse que a fala do camisa 7 português o fez rir.

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A reação de CR7 ocorreu durante a comemoração de seus dois gols na partida, quando foi flagrado pelas câmeras dizendo "I'm back" (estou de volta). A declaração causou estranheza em Ibrahimovic, que não encontrou justificativa para o desabafo mesmo considerando as críticas que Ronaldo recebeu após a estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2026.

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Ídolo sueco analisou o desempenho de CR7 em goleada de Portugal (Foto: Reprodução)

Reação de Ibrahimovic com desabafo de Cristiano Ronaldo

- Fiquei um pouco confuso quando ouvi isso. De volta de onde exatamente? Se você marca dois gols e grita 'I'm back', parece que ficou desaparecido por dez anos e, de repente, voltou de outro planeta - afirmou Ibrahimovic ao canal Fox Sports.

O ex-atacante argumentou que Ronaldo nunca deixou de ser protagonista no futebol mundial:

- Cristiano tem jogado, marcado gols, quebrado recordes e atraído os holofotes o tempo todo. Por isso me fez rir. O mundo do futebol fala dele toda semana, os defensores ainda se preocupam com ele, e os estádios continuam lotando para vê-lo - completou.

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Ibrahimovic disse entender o incômodo do atacante de Portugal diante das críticas recebidas, mas avaliou que isso não justificava a expressão usada na comemoração:

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- Talvez ele quisesse dizer que voltou a calar os críticos. Se foi isso, tudo bem. Mas Cristiano Ronaldo anunciar que está de volta é como o sol anunciar que nascerá amanhã - acrescentou o sueco.

Situação de Portugal no Grupo K

Com a vitória sobre o Uzbequistão, Portugal somou quatro pontos e ocupa o segundo lugar no Grupo K. A Colômbia lidera a chave com duas vitórias em dois jogos.

Na rodada final, Portugal e Colômbia se enfrentam em Miami neste sábado (27), às 20h30, com a liderança do grupo em disputa. Os colombianos têm a vantagem do empate para avançar na primeira posição. Simultaneamente, RD Congo e Uzbequistão decidem a outra vaga.

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