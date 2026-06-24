logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Ibrahimovic ironiza Cristiano Ronaldo em goleada de Portugal: 'Me fez rir'

Ídolo português balançou a rede duas vezes contra o Uzbequistão

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
24/06/2026 10:33
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O ex-atacante Zlatan Ibrahimovic reagiu com surpresa e ironia ao desabafo de Cristiano Ronaldo após os gols marcados na goleada de Portugal por 5 a 0 sobre o Uzbequistão, na terça-feira (23/6), em Houston. O ex-jogador sueco disse que a fala do camisa 7 português o fez rir.

continua após a publicidade
  • Muñoz comemora gol da vitória da Colômbia contra Congo com companheiros

    Balanço do Grupo K da Copa do Mundo: Colômbia 100% decide liderança com Portugal

    Copa do Mundo 2026
    Há 8 horas
  • Cristiano Ronaldo sorrindo durante a partida contra o Uzbequistão na Copa do Mundo

    Repórter da ‘CazéTV de Portugal’ pede aumento a Cristiano Ronaldo após goleada

    Copa do Mundo 2026
    Há 13 horas
  • Lance!

    Cristiano Ronaldo supera Neymar após goleada de Portugal na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 17 horas

    • A reação de CR7 ocorreu durante a comemoração de seus dois gols na partida, quando foi flagrado pelas câmeras dizendo "I'm back" (estou de volta). A declaração causou estranheza em Ibrahimovic, que não encontrou justificativa para o desabafo mesmo considerando as críticas que Ronaldo recebeu após a estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2026.

    📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que acontece fora das quatro linhas

    Ídolo sueco analisou o desempenho de CR7 em goleada de Portugal (Foto: Reprodução)
    Ídolo sueco analisou o desempenho de CR7 em goleada de Portugal (Foto: Reprodução)

    Reação de Ibrahimovic com desabafo de Cristiano Ronaldo

    - Fiquei um pouco confuso quando ouvi isso. De volta de onde exatamente? Se você marca dois gols e grita 'I'm back', parece que ficou desaparecido por dez anos e, de repente, voltou de outro planeta - afirmou Ibrahimovic ao canal Fox Sports.

    O ex-atacante argumentou que Ronaldo nunca deixou de ser protagonista no futebol mundial:

    - Cristiano tem jogado, marcado gols, quebrado recordes e atraído os holofotes o tempo todo. Por isso me fez rir. O mundo do futebol fala dele toda semana, os defensores ainda se preocupam com ele, e os estádios continuam lotando para vê-lo - completou.

    ➡️Alex Escobar passa mal ao vivo e é levado a hospital nos Estados Unidos

    Ibrahimovic disse entender o incômodo do atacante de Portugal diante das críticas recebidas, mas avaliou que isso não justificava a expressão usada na comemoração:

    continua após a publicidade

    - Talvez ele quisesse dizer que voltou a calar os críticos. Se foi isso, tudo bem. Mas Cristiano Ronaldo anunciar que está de volta é como o sol anunciar que nascerá amanhã - acrescentou o sueco.

    Situação de Portugal no Grupo K

    Com a vitória sobre o Uzbequistão, Portugal somou quatro pontos e ocupa o segundo lugar no Grupo K. A Colômbia lidera a chave com duas vitórias em dois jogos.

    Na rodada final, Portugal e Colômbia se enfrentam em Miami neste sábado (27), às 20h30, com a liderança do grupo em disputa. Os colombianos têm a vantagem do empate para avançar na primeira posição. Simultaneamente, RD Congo e Uzbequistão decidem a outra vaga.

    continua após a publicidade

    🔥MELHOR PALPITE: Aposte em Cristiano Ronaldo para marcar a qualquer momento em Colômbia x Portugal @2.01
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Neymar durante treino da Seleção Brasileira antes da partida contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Seleção BrasileiraNeyDay na Copa do Mundo 2026? Veja chances do craque jogarHá 13 minutos
    Bandeira da torcida argentina homenageia Messi e Maradona (Foto: Paul Ellis/AFP)
    Copa do Mundo 2026Tironi no Lance!: Maradona e Messi, o encontro dos maiores mitos argentinosHá 19 minutos
    Torcedores do Brasil em Miami para a partida contra a Escócia, pela última rodada da fase de grupos da Copam
    Seleção BrasileiraPreço fixo e união de organizadas: torcida do Brasil tem 'operação de guerra' para a CopaHá 34 minutos
    Memphis Depay com a camisa da Holanda olhando para frente
    Copa do Mundo 2026Copa do Mundo: como a Holanda garante a liderança do Grupo F?Há 42 minutos
    Matheus Cunha comemora o gol que abriu o placar para o Brasil contra o Haiti (Foto: Dan Mullan/Getty Images/AFP)
    Seleção BrasileiraAnálise Tática do Guffo: como o Brasil pode vencer a EscóciaHá 43 minutos
    O goleiro Vozinha, de Cabo Verde celebra o empate contra a Espanha em Atlanta (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP
    Copa do Mundo 2026Copa do Mundo: quem são os melhores terceiros antes da última rodada?Há 1 hora

    Mais LANCE!

    Seleção Brasileira, Marrocos e mais: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (24/06)?
    SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)
    Brasil x Escócia: Galvão pode atingir marca histórica em Copas do Mundo
    Messi comemora gol marcado pela Argentina contra a Áustria, pela Copa do Mundo
    'Vovô garoto': Messi vive auge na Argentina depois dos 30 anos
    Vini Jr. participou de dois gols e fez o terceiro do Brasil contra o Haiti (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (24/6)
    Jogador da Inglaterra coloca mão na boca em discussão e não é expulso
    Cristiano Ronaldo sorrindo contra o Uzbequistão na Copa do Mundo
    Ex-companheiro de United exalta Cristiano Ronaldo: "Calem a boca"
    Seleção Brasileira entra em campo às 19h (de Brasília) (Foto: Divulgação)
    Vidente aponta resultado de Brasil x Escócia na Copa do Mundo: 'Difícil'
    Neymar e Bruna Biancardi juntos, vestindo branco
    Bruna Biancardi fala sobre gravidez com Neymar: 'Momento decisivo'
    Jogadores da selecao iraniana posam para foto oficial durante partida da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA Masculina de 2026 entre Ira e Nova Zelandia, no Estadio de Los Angeles, em Inglewood, em 15 de junho de 2026 (Foto de Nayra Halm/SPP). (Nayra Halm/SPP) (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
    Segurança interna dos EUA confirma permissão para Irã passar noite no país
    Neymar e Robertson com a camisa do Brasil e Escócia, respectivamente
    Inteligência artificial crava placar de Brasil x Escócia na Copa do Mundo
    undav alemanha atacante centroavante
    Alemão desbanca Messi e Mbappé e é o melhor atacante da Copa do Mundo, segundo a Fifa
    Carlo Ancelotti comanda o Brasil diante do Haiti (Foto: IMAGO/Folhapress)
    Antes de Brasil x Escócia, campeão da Copa dá recado a Ancelotti: 'Não pode'
    Cristiano Ronaldo e Lionel Messi em confronto entre Portugal e Messi
    A era que não quer acabar: Messi e Cristiano Ronaldo desafiam o tempo e brilham na Copa