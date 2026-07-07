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Messi perde segundo pênalti na Copa e dispara como recordista de erros na marca da cal

Messi se torna o primeiro jogador a perder dois pênaltis em uma mesma Copa

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 14:00
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Messi e Vozinha no duelo entre Argentina e Cabo Verde
Messi e Vozinha no duelo entre Argentina e Cabo Verde (Foto: Reuters/Sam Navarro)

Lionel Messi isolou-se como o jogador que mais desperdiçou penalidades na história dos Mundiais, com quatro cobranças perdidas. O novo revés do astro argentino de 39 anos aconteceu aos 19 minutos do primeiro tempo no confronto contra o Egito, pela Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, o camisa 10 teve a chance de cravar o empate, mas bateu no canto esquerdo e parou na defesa do goleiro Mostafa Shobeir. O dado contabiliza apenas as cobranças com a bola rolando, desconsiderando as disputas por alternadas.

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    Embora lidere a artilharia histórica das Copas do Mundo com 20 gols marcados, a marca dos doze passos tornou-se um fantasma para Lionel Messi. Com o erro diante do Egito — o seu segundo nesta edição do torneio —, o astro isolou-se ainda mais no topo dessa estatística negativa. Ele deixou para trás o ganês Asamoah Gyan, que havia desperdiçado dois pênaltis em edições diferentes da Copa do Mundo: um em 2006 e outro em 2010.

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    Com o novo revés, o aproveitamento do capitão argentino em cobranças de pênalti no Mundial caiu para apenas 50% (quatro acertos em oito tentativas). Messi também segue como o atleta com mais penalidades máximas executadas na história da competição e, agora, é o único a desperdiçar duas cobranças em uma mesma edição do torneio.

    Messi durante a estreia da Argentina na Copa do Mundo contra a Argélia
    Messi durante a estreia da Argentina na Copa do Mundo contra a Argélia (Foto: Juan Mabromata/AFP)
  • Shobeir goleiro Egito (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

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    • Recordistas em cobranças de pênalti em Copas


    O camisa 10 da Argentina lidera o volume de chutes diretos na história do torneio, seguido de perto pelo inglês Harry Kane:

    Lionel Messi (Argentina): 8 tentativas (4 acertos e 4 erros)

    Harry Kane (Inglaterra): 7 tentativas (6 acertos e 1 erro)

    Cristiano Ronaldo (Portugal): 5 tentativas (4 acertos e 1 erro)

    O histórico do craque em Mundiais (bola rolando)

    Cobranças desperdiçadas:

    2018 (vs. Islândia): Parou em Hannes Halldorsson

    2022 (vs. Polônia): Parou em Wojciech Szczesny

    2026 (vs. Áustria): Parou em Alexander Schlager

    2026 (vs. Egito): Parou em Mostafa Shobeir

    Cobranças convertidas:

    2022 (vs. Arábia Saudita): Gol contra Mohammed Al-Owais

    2022 (vs. Holanda): Gol contra Andries Noppert

    2022 (vs. Croácia): Gol contra Dominik Livakovic

    2022 (vs. França): Gol contra Hugo Lloris

    Noruega x Inglaterra
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