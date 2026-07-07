Messi perde segundo pênalti na Copa e dispara como recordista de erros na marca da cal
Messi se torna o primeiro jogador a perder dois pênaltis em uma mesma Copa
Lionel Messi isolou-se como o jogador que mais desperdiçou penalidades na história dos Mundiais, com quatro cobranças perdidas. O novo revés do astro argentino de 39 anos aconteceu aos 19 minutos do primeiro tempo no confronto contra o Egito, pela Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, o camisa 10 teve a chance de cravar o empate, mas bateu no canto esquerdo e parou na defesa do goleiro Mostafa Shobeir. O dado contabiliza apenas as cobranças com a bola rolando, desconsiderando as disputas por alternadas.
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O peso da marca da cal
Embora lidere a artilharia histórica das Copas do Mundo com 20 gols marcados, a marca dos doze passos tornou-se um fantasma para Lionel Messi. Com o erro diante do Egito — o seu segundo nesta edição do torneio —, o astro isolou-se ainda mais no topo dessa estatística negativa. Ele deixou para trás o ganês Asamoah Gyan, que havia desperdiçado dois pênaltis em edições diferentes da Copa do Mundo: um em 2006 e outro em 2010.
Com o novo revés, o aproveitamento do capitão argentino em cobranças de pênalti no Mundial caiu para apenas 50% (quatro acertos em oito tentativas). Messi também segue como o atleta com mais penalidades máximas executadas na história da competição e, agora, é o único a desperdiçar duas cobranças em uma mesma edição do torneio.
Recordistas em cobranças de pênalti em Copas
O camisa 10 da Argentina lidera o volume de chutes diretos na história do torneio, seguido de perto pelo inglês Harry Kane:
Lionel Messi (Argentina): 8 tentativas (4 acertos e 4 erros)
Harry Kane (Inglaterra): 7 tentativas (6 acertos e 1 erro)
Cristiano Ronaldo (Portugal): 5 tentativas (4 acertos e 1 erro)
O histórico do craque em Mundiais (bola rolando)
Cobranças desperdiçadas:
2018 (vs. Islândia): Parou em Hannes Halldorsson
2022 (vs. Polônia): Parou em Wojciech Szczesny
2026 (vs. Áustria): Parou em Alexander Schlager
2026 (vs. Egito): Parou em Mostafa Shobeir
Cobranças convertidas:
2022 (vs. Arábia Saudita): Gol contra Mohammed Al-Owais
2022 (vs. Holanda): Gol contra Andries Noppert
2022 (vs. Croácia): Gol contra Dominik Livakovic
2022 (vs. França): Gol contra Hugo Lloris
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