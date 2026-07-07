Quem é Mostafa Shobeir? Goleiro do Egito defendeu pênalti de Messi na Copa Arqueiro parou o craque em Argentina x Egito pelas oitavas de final

Argentina e Egito se enfrentam nesta terça-feira (7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, e um grande personagem marca a partida. O goleiro egípcio Mostafa Shobeir defendeu um pênalti cobrado por Lionel Messi e evitou o primeiro gol dos argentinos.

Argentina e Egito se enfrentam nesta terça-feira (7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, e um grande personagem marca a partida. O goleiro egípcio Mostafa Shobeir defendeu um pênalti cobrado por Lionel Messi e evitou o primeiro gol dos argentinos.

O lance aconteceu aos 20 minutos do primeiro tempo, quando o Egito já vencia por 1 a 0, após o gol de Ibrahim aos 15 minutos. O lateral Nicolás Tagliafico recebeu a bola na área, foi derrubado, e o árbitro assinalou a penalidade. Na cobrança, Messi bateu à meia altura, no canto esquerdo, mas sem muita força. Bem posicionado, Shobeir caiu para fazer a defesa e espalmou a bola para o lado, mantendo a vantagem egípcia.

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Este foi o segundo pênalti desperdiçado por Messi nesta Copa do Mundo. Na fase de grupos, diante da Áustria, o camisa 10 argentino também havia desperdiçado uma cobrança.

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Shobeir (Photo by Thomas COEX / AFP)

Quem é Shobeir, goleiro do Egito?

Aos 26 anos, Mostafa Shobeir defende o Al Ahly desde o início da carreira profissional e nunca atuou por outro clube. Na última temporada, o goleiro disputou 20 partidas pela equipe, principal potência do futebol egípcio.

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A estreia de Shobeir em uma grande competição pela seleção do Egito aconteceu apenas em 2025, quando integrou o elenco na Copa Africana de Nações. O goleiro também carrega uma tradição familiar. Filho do ex-arqueiro Ahmed Shobeir, ele segue os passos do pai, que foi o titular da seleção egípcia na Copa do Mundo de 1990, disputada na Itália.

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