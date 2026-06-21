Por que Vozinha? Entenda a origem do apelido do goleiro de Cabo Verde Goleiro veterano foi o destaque de Espanha x Cabo Verde

Espanha x Cabo Verde parecia ser o cenário ideal para uma estreia tranquila de astros como Lamine Yamal e Rodri na Copa do Mundo de 2026. No entanto, quem roubou a cena foi o goleiro Vozinha. Com uma atuação inspirada e uma sequência de defesas decisivas, o capitão cabo-verdiano frustrou o favoritismo espanhol, brilhou sob os holofotes e se tornou o grande personagem do empate sem gols na estreia das duas seleções.

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Apesar de ser um dos jogadores mais velhos disputando esta edição da Copa do Mundo, os 40 anos de Vozinha não têm nada a ver com o apelido que carrega. O goleiro Josimar José Évora Dias, da seleção do Cabo Verde, foi batizado como Vozinha em homenagem a seus avós, que o criaram durante a infância.

— É por causa dos meus avós. Eu nunca vivi com meus pais. Quando nasci, meu pai estava no serviço militar e minha mãe tinha sempre de trabalhar para alguma coisa. Então cresci com meus avós. Na minha zona os rapazes eram muito mais velhos. Eu sempre jogava na rua, tomava muita porrada e, quando não conseguia dar o troco, ia para casa com raiva. Aí eles ficavam tirando sarro que eu estava indo reclamar com meus avós — explicou Vozinha, sobre a origem do seu apelido, em entrevista à Fifa em 2024.

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Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

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Próximos jogos de Cabo Verde

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Vozinha, o fenômeno da Copa do Mundo

Antes do empate sem gols entre Espanha e Cabo Verde, o goleiro tinha aproximadamente 50 mil seguidores no Instagram. Menos de 24 horas após o fim da partida, Vozinha já acumula mais de sete milhões de seguidores na rede social. Nas últimas publicações do jogador é possível ver inúmeros comentários escritos por brasileiros.

Vozinha chocou o mundo contra a Espanha, e agora é uma verdadeira sensação na Copa do Mundo, graças à sua história comovente e grande atuação diante da 2ª melhor seleção no ranking da Fifa. Aos que imaginaram uma goleada espanhola no jogo desta segunda-feira (15), esqueceram de combinar com o veterano caboverdiano.

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