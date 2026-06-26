logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Por que os azarões da Copa estão surpreendendo? Entenda

Análise mostra como a organização tática e disciplina defensiva explicam as surpresas dos azarões

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 12:18
Favorite o Lance! no Google
Vozinha celebra empate de Cabo Verde com o Uruguai ao lado de companheiros na Copa do Mundo
Vozinha celebra empate de Cabo Verde com o Uruguai ao lado de companheiros na Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna/AFP)

O que se esperava para a Copa do Mundo de 2026 eram confrontos com placares mais largos e nível de embate desequilibrado por haver novas seleções compondo o torneio. Mas as novatas estão surpreendendo e tendo resultados impressionantes e históricos nessa Copa. Essa primeira edição, com 48 seleções, tem sido marcada por surpresas protagonizadas por essas equipes consideradas menos tradicionais. Seleções novatas, como Cabo Verde e Curaçao, ou mesmo Gana, considerada menos expressiva, conseguiram arrancar pontos de grandes potências na competição.

continua após a publicidade
  • Varela comemora gol do empate de Cabo Verde sobre o Uruguai na Copa do Mundo nos braços de seus companheiros

    Cabo Verde mostra duas versões e se permite sonhar alto na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 dias
  • Lamine Yamal comemora seu gol na vitória da Espanha na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)

    Balanço do dia: Yamal marca primeiro gol na Copa, e Cabo Verde segura Uruguai

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 dias
  • Lance!

    De la Cruz lamenta empate do Uruguai com Cabo Verde na Copa: ‘Engolir sapo’

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 dias

    • Segundo o portal inglês BBC Sports, por meio do correspondente tático, Umir Irfan, esses resultados não são simples acasos. Eles refletem estratégias bem executadas e desempenhos consistentes das equipes menores, que têm mostrado organização tática e capacidade de competir em alto nível contra adversários considerados superiores.

    ➡️Brasil segue como favorito ao hexa; Messi, Cristiano Ronaldo e Endrick também lideram projeções

    Confira a análise

    Esse Mundial tem mostrado que as seleções consideradas azarões, quando possuem uma estratégia bem definida, estão conseguindo competir com as grandes potências. O principal exemplo é o empate entre Cabo Verde e Espanha, ocasião em que os caboverdianos montaram uma defesa sólida, com a última linha tendo quatro defensores e uma segunda linha com cinco atletas, mantendo atenção para não abrir espaço entre o meio e a defesa e não cair na armadilha da Espanha, que gosta de atrair o adversário para atacar as costas dos marcadores. Gana e Curaçao utilizaram estratégias semelhantes contra a Inglaterra e Equador e foram recompensadas com o empate. As duas equipes africanas e os caribenhos priorizaram a compactação e redução dos espaços para que Espanha e Inglaterra não tivessem campo para criar. 

    continua após a publicidade
    Goleiro Benjamin Asare, de Gana, se antecipa ao ataque da Inglaterra
    Benjamin Asare, goleiro de Gana, se antecipa ao ataque da Inglaterra (Foto: Mattia Ozbot/Getty Images via AFP)

    Em contrapartida, Arábia Saudita e Suécia deram exemplos de como erros podem custar caro aos azarões. As derrotas para Espanha e Holanda, respectivamente, mostraram como o esquema com cinco defensores na última linha pode apresentar vulnerabilidades quando as equipes não conseguem cobrir toda a largura do campo. Para abrir defesas mais fechadas, as seleções buscam explorar de forma rápida as áreas mais limpas por meio de inversões de jogo para testar a velocidade do balanço defensivo. Caso haja uma demora, o ataque consegue formar superioridade numérica nas laterais e atacar o espaço deixado para infiltrar e chegar ao gol. 

    Goleiro Vozinha, de Cabo Verde, segura bola após ataque da Espanha na Copa do Mundo de 2026.
    Espanha parou em Cabo Verde de Vozinha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

    Além da organização defensiva, alguns azarões conseguiram criar perigo ao atrair a pressão dos adversários e sair jogando desde a defesa com passes curtos e posicionamentos bem distribuídos. Isso, somado às grandes atuações dos goleiros, como o caso do caboverdiano e sensação da Copa, Vozinha, e Eloy Room, de Curaçao, configura uma tática que pode gerar bons e surpreendentes resultados. Essa evolução das seleções consideradas menos expressivas tem demonstrado que a diferença técnica pode ser encurtada a partir de uma boa tática. O que deixa o jogo mais equilibrado, emocionante e imprevisível.

    continua após a publicidade

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Messi saúda a torcida após mais uma vitória da Argentina na Copa
    Copa do MundoEntenda o chaveamento e as datas da 2ª fase da Copa do MundoHá 16 minutos
    CazéTV foi alvo de investigação do Ministério Público (Foto: Rpeorudção)
    Copa do Mundo 2026CazéTV muda divulgação de bets após investigação de MinistérioHá 18 minutos
    Cole Palmer e Andrey Santos chegam para jogo do Chelsea
    Futebol InternacionalCole Palmer quebra o silêncio após ficar fora da Copa: 'Não vou ficar chorando'Há 23 minutos
    Kylian Mbappé e Erling Haaland sorriem ao comemorar gols por suas respectivas seleções
    Copa do Mundo 2026Mbappé x Haaland: compare idade, gols, títulos e desempenho na Copa do MundoHá 29 minutos
    Endrick em Media Day pela Seleção para a Copa
    Fora de CampoBrasil segue como favorito ao hexa; Messi, Cristiano Ronaldo e Endrick também lideram projeçõesHá 52 minutos
    Mbappé e Haaland comemorando gols (Fotos: AFP)
    Seleção BrasileiraNoruega x França pode definir adversário do Brasil na Copa do MundoHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Donald Trump e Gianni Infantino
    Nova Copa do Mundo nos Estados Unidos? Entenda a possibilidade
    Mbappé comemora gol da França na Copa do Mundo com Dembélé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Copa do Mundo 2026 já é a edição com mais gols da história
    Uruguai tenta quebrar tabu contra Espanha para seguir vivo na Copa do Mundo
    Torcida brasileira comemora um dos gols diante da Escócia
    Brasil é a seleção mais buscada da Copa dentre os países que ficaram de fora; entenda
    Por que Marcelo Bielsa é chamado de "El Loco"? Relembre episódios marcantes
    Seleção Brasileira - Treino
    AO VIVO: assista ao treino da Seleção Brasileira nesta sexta-feira (26) pelo Lance!TV
    Técnico Marcelo Bielsa olhando para baixo em foto oficial (Imagem: Divulgação / Uruguay)
    Marcelo Bielsa diz como Uruguai pode vencer Espanha na Copa
    Artilheiro da Nova Zelândia torce para ser esquecido após Copa; entenda
    Com o empate contra os australianos, Paraguai fica em terceiro lugar no grupo (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)
    Paraguai x Austrália: técnico expõe preocupação e alerta Fifa
    Holandês Jan Paul Van Hecke comemora o terceiro gol sobre a Tunísia
    Holanda passa favorita e se aproxima do Brasil em ranking da Fifa após vitória na Copa
    Foto combinada entre Haaland e Mbappé, em duelos válidos pela Copa do Mundo
    França, Noruega e Espanha: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (26/06)?
    SIMONE ARVEDA / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP
    Conheça o meio-campista da Noruega que usa camisa 2 em defesa do meio ambiente
    Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)
    Qual jogo da Copa do Mundo o SBT transmite hoje (26)?