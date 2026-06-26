Por que Marcelo Bielsa é chamado de "El Loco"? Relembre episódios marcantes Aos 70 anos, o argentino voltou a protagonizar uma polêmica

O clima na seleção uruguaia é de tensão às vésperas do confronto decisivo contra a Espanha. No centro da crise está o técnico Marcelo Bielsa, contestado por jogadores da Celeste, que questionaram seus métodos. O episódio, porém, está longe de ser um caso isolado na carreira do treinador. Conhecido pelo apelido de "El Loco", Bielsa acumulou ao longo dos anos episódios de atritos, polêmicas e decisões controversas que marcaram sua trajetória no futebol. O Lance! relembra histórias que ajudam a explicar a fama de um dos personagens mais peculiares do esporte mundial.

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Técnico Marcelo Bielsa olhando para baixo em foto oficial (Imagem: Divulgação / Uruguay)

Demissão em 48 horas

A passagem de Marcelo Bielsa pela Lazio detém o recorde de brevidade em sua carreira. O técnico pediu demissão do clube italiano apenas dois dias após o anúncio oficial de sua contratação, em julho de 2016.

Em carta enviada ao presidente Claudio Lotito, o argentino explicou que a diretoria descumpriu o acordo de contratar sete reforços solicitados para repor a saída de 18 atletas do elenco anterior. Diante do que classificou como falta de compromisso, o profissional abandonou o cargo antes mesmo do primeiro treino.

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Ordem para tomar gol

Durante sua trajetória no Leeds United, o treinador protagonizou um dos lances de fair play mais caros da história do futebol. Bielsa ordenou que seus jogadores cedessem um gol de propósito ao Aston Villa, após sua equipe balançar as redes enquanto um adversário estava caído no gramado. O empate decorrente da decisão tirou do Leeds a chance de acesso direto à Premier League.

A equipe acabou eliminada nos playoffs subsequentes. O gesto custou ao clube cerca de R$ 1 bilhão em cotas de televisão que seriam recebidas na primeira divisão.

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Marcelo Bielsa no Leeds (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

Faxina no CT

Ainda no comando do Leeds United, o técnico buscou uma forma peculiar de gerar empatia entre atletas e torcedores. Bielsa questionou a diretoria sobre o tempo médio de trabalho que um cidadão local precisava cumprir para comprar um ingresso de jogo. Ao receber a resposta de que eram necessárias três horas de serviço, o comandante alterou o cronograma da equipe. Os jogadores profissionais passaram três horas recolhendo lixo e limpando o CT, vivenciando o mesmo período de esforço físico que a torcida dedicava para assisti-los.

Espionagem

Em janeiro de 2019, um funcionário do Leeds United foi flagrado observando de forma oculta o treino do Derby County, rival direto na segunda divisão inglesa. Em vez de negar o caso, Marcelo Bielsa convocou uma entrevista coletiva extraordinária.

O técnico assumiu total responsabilidade pelo ato e revelou, por meio de apresentações de slides, que espionava as sessões de treinamento de todos os adversários da competição. A Liga Inglesa de Futebol (EFL) aplicou uma multa de 200 mil libras (cerca de R$ 1 milhão na cotação da época) ao clube, mas descartou a perda de pontos na tabela.

Ameaça com granada

O temperamento explosivo do treinador ganhou contornos dramáticos em 1992, quando comandava o Newell's Old Boys. Após sofrer uma goleada por 6 a 0 para o San Lorenzo na estreia da Copa Libertadores, o técnico viu sua residência ser cercada por torcedores enfurecidos.

Bielsa foi até a porta segurando uma granada e ameaçou puxar o pino caso os manifestantes não se retirassem do local. O episódio de extrema tensão precedeu uma reviravolta: o técnico conduziu a equipe até a final daquela competição, perdendo o título nos pênaltis para o São Paulo de Telê Santana. O reconhecimento institucional veio anos depois, e hoje o treinador dá nome ao estádio do clube argentino.

Convocação de jogador amador



Uma das polêmicas mais recentes no Uruguai ocorreu em 2024, já na preparação para o ciclo atual. Bielsa convocou o atacante Walter Domínguez, atleta que atuava apenas no futebol amador do país e nunca havia jogado profissionalmente. O jovem chamou a atenção da comissão técnica em um torneio regional e integrou o elenco da seleção uruguaia em um amistoso oficial contra a Costa Rica.

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