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Entenda o chaveamento e as datas da 2ª fase da Copa do Mundo

Brasil enfrenta o Japão com base no sorteio pré-definido

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 12:04
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Messi saúda a torcida após mais uma vitória da Argentina na Copa
A Argentina enfrentará o segundo colocado do Grupo H, que conta com Espanha, Uruguai, Cabo Verde e Arabia Saudita (Foto: AFA/Divulgação)

Com 14 seleções já classificadas para os 16 avos de final, os confrontos do mata-mata da Copa do Mundo começam a se desenhar. Entenda como foi feito o chaveamento, a escolha dos adversários, os confrontos já definidos e as datas dos primeiros duelos da segunda fase.

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    • 🕹️ Simule todos os jogos da Copa do Mundo com o simulador do Lance!

    Datas dos jogos dos 16 avos de final da Copa do Mundo

    📆28/06

    • 2º A (África do Sul) x 2º B (Canadá)

    📆29/06

    1. 1ºE (Alemanha) x 3º ABCDF
    2. 1ºF (Holanda) x 2ºC (Marrocos)
    3. 1ºC (Brasil) x 2º F (Japão)

    📆30/06

    • 1ºI x 3ºCDFGH
    • 2ºE (Costa do Marfim) x 2ºI
    • 1ºA (México) x 3ºCEFHI

    📆01/07

    • 1ºD (Estados Unidos) x 3ºB (Bósinia)
    • 1ºG x 3ºAEHIJ
    • 1ºL x 3ºEHIJK

    📆02/07

    • 2ºK x 2ºL
    • 1ºH x 2ºJ

    📆03/07

    • 1ºJ (Argentina) x 2ºH
    • 2ºD (Austrália) x 2ºG
    • 1ºB (Suiça) x 3ºEFGIJ
    • 1ºK x 3ºDEIJL

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    Por que alguns líderes de grupo enfrentam terceiros colocados e outros enfrentam segundos?

    O regulamento previamente estabelece pela Fifa definiu o chaveamento da 2ª fase da Copa do Mundo, que detalha os possíveis confrontos entre líderes de grupo e terceiros colocados. Ao todo, o documento prevê 495 combinações possíveis, considerando os cruzamentos entre os primeiros colocados dos grupos A, B, D, E, G, I, K e L e as seleções que avançarem na terceira posição.

    O sistema impõe restrições a fim de evitar confrontos entre equipes do mesmo grupo já nos 16 avos de final. A definição dos jogos depende de uma combinação específica prevista no regulamento, dentro das 495 combinações possíveis.

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    "Ranking" dos terceiros colocados influencia no chaveamento?

    Não. A posição de uma seleção entre os 8 terceiros colocados classificados (seja o 1º, com maior pontuação, ou o 8º, com pior pontuação) não faz diferença no chaveamento. Os adversários que os terceiros colocados terão no mata-mata da Copa do Mundo depende apenas do grupo de origem dos 8 classificados e não sua classificação entre si.

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    Fifa montou chavemanto para evitar que favoritas se enfrentassem antes da final

    Para assegurar uma distribuição equilibrada das seleções, as quatro equipes mais bem colocadas no Ranking da Fifa, foram sorteadas em caminhos opostos.

    No momento do sorteio, a seleção mais bem ranqueada (Espanha) e a segunda (Argentina) foram sorteadas em caminhos opostos. O mesmo princípio se aplicou à terceira (França) e à quarta (Inglaterra). O intuíto foi de que as duas seleções que na época eram as mais bem ranqueadas não se enfrentassem antes da final. 

    *As posições no ranking da Fifa já foram atualizadas e já não são mais as mesmas.

    Argentina x França pela final da Copa do Mundo 2022
    Finalistas da Copa do Mundo de 2022, Argentina (1ª) e França (2ª) atualmente lideram o ranking da Fifa (Foto: Frank Fife/AFP)
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