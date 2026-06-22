Balanço do dia: Yamal marca primeiro gol na Copa, e Cabo Verde segura Uruguai No restante do dia, Belgica e Irã empataram, enquanto o Egito virou contra a Nova Zelândia

A Copa do Mundo foi marcada por quatro jogos válidos pela 2ª rodada dos Grupos G e H, neste domingo (21). Em um dia cheio de emoções, Lamine Yamal marcou seu primeiro gol no maior torneio de seleções aos 18 anos. Após empates em Bélgica x Irã e Uruguai x Cabo Verde, o Egito virou contra a Nova Zelândia no último jogo do final de semana.

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Yamal faz seu primeiro gol em Copa do Mundo, e Espanha goleia

No primeiro jogo como titular na Copa do Mundo, Lamine Yamal balançou as redes pela primeira vez na carreira na competição aos nove minutos da etapa inicial. O atleta recebeu um cruzamento de Oyarzabal e empurrou a bola para o fundo do gol em um carrinho com a perna direita para abrir o placar e colcoar a Espanha em vantagem contra a Arábia Saudita.

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Com um grande volume de jogo, Oyarzabal marcou outros dois gols antes do intervalo, e a Espanha deu números finais ao duelo no início do segundo tempo com um gol contra de Al-Tambakti. Com isso, a Fúria chegou aos quatro pontos e mantém a invencibilidade no Grupo H.

Lamine Yamal marca contra a Arábia Saudita, na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Irã segura empate com a Bélgica e segue vivo no Mundial

No segundo jogo do dia, o Irã segurou o empate com a Bélgica por 0 a 0 e segue vivo em busca de uma vaga nos 16 avos de final da Copa do Mundo. Os europeus pressionaram na etapa inicial, mas não conseguiram furar a defesa rival. Taremi chegou a marcar um gol pela equipe asiática após uma cobrança de falta ensaiada, mas o tento foi anulado por impedimento.

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No segundo tempo, a Bélgica sofreu com a expulsão do zagueiro Ngoy e não conseguiu criar chances claras para abrir o placar e conquistar a primeira vitória na atual edição da Copa do Mundo. Por outro lado, o Irã assustou, Courtois trabalhou e as seleções não conseguiram tirar o zero do placar.

Lukaku lamenta empate da Bélgica contra o Irã pela Copa do Mundo (Foto: Jamie Squire/Getty Images/AFP)

Cabo Verde e Uruguai empatam em grande jogo

Uruguai e Cabo Verde empataram por 2 a 2 no Hard Rock Stadium, em Miami, pela 2ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo. Os africanos surpreenderam e abriram o placar com um gol de falta de Kevin Pina na intermediária, contando com uma falha da barreira, mas a Celeste buscou a virada antes do intervalo com Maxi Araújo no rebote de uma bola na trave e com o atacante Canobbio, do Fluminense, completando um passe aéreo na área.

Na segunda etapa, o Uruguai voltou sem intensidade e sofreu o empate definitivo após uma trapalhada defensiva entre Mathias Olivera e o goleiro Muslera, que permitiu ao recém-entrado Hélio Varela se antecipar e empurrar para o fundo das redes vazias, garantindo o segundo ponto de Cabo Verde no Mundial.

Helio Varela comemora seu gol em Cabo Verde x Uruguai pela Copa do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Zico e Salah viram para o Egito

O Egito venceu a Nova Zelândia de virada por 3 a 1 em Vancouver e garantiu uma classificação inédita para o mata-mata da Copa de 2026. A Nova Zelândia abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo com um gol de cabeça do zagueiro Surman, após escanteio de Tim Payne. Na etapa final, a seleção egípcia reagiu e buscou o empate aos 13 minutos, também de cabeça, com Mostafa Ziko.

A virada veio aos 21 minutos, quando Mohamed Salah recebeu uma bela assistência de calcanhar de Ziko e finalizou com precisão. Aos 36, o próprio Salah cobrou escanteio na primeira trave para Trézéguet cabecear livre, selando o placar e a primeira vitória do Egito na história das Copas.

O Egito venceu a Nova Zelândia na Copa do Mundo (Foto: Fran Santiago/Getty Images/AFP)

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