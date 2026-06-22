logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Balanço do dia: Yamal marca primeiro gol na Copa, e Cabo Verde segura Uruguai

No restante do dia, Belgica e Irã empataram, enquanto o Egito virou contra a Nova Zelândia

PorJoão Pedro RodriguesJoão Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 00:06
Favorite o Lance! no Google
Lamine Yamal comemora seu gol na vitória da Espanha na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)
Lamine Yamal comemora seu gol na vitória da Espanha na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)

A Copa do Mundo foi marcada por quatro jogos válidos pela 2ª rodada dos Grupos G e H, neste domingo (21). Em um dia cheio de emoções, Lamine Yamal marcou seu primeiro gol no maior torneio de seleções aos 18 anos. Após empates em Bélgica x Irã e Uruguai x Cabo Verde, o Egito virou contra a Nova Zelândia no último jogo do final de semana.

continua após a publicidade
  • Arrascaeta treinamento Uruguai (Reprodução AUF)

    Arrascaeta está fora de ‘decisão’ contra a Espanha na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 48 minutos
  • Lance!

    Técnico de Cabo Verde critica Uruguai após lance polêmico: ‘Não é fair play’

    Copa do Mundo
    Há 52 minutos
  • Lance!

    De la Cruz lamenta empate do Uruguai com Cabo Verde na Copa: ‘Engolir sapo’

    Copa do Mundo
    Há 1 hora

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    Yamal faz seu primeiro gol em Copa do Mundo, e Espanha goleia

    No primeiro jogo como titular na Copa do Mundo, Lamine Yamal balançou as redes pela primeira vez na carreira na competição aos nove minutos da etapa inicial. O atleta recebeu um cruzamento de Oyarzabal e empurrou a bola para o fundo do gol em um carrinho com a perna direita para abrir o placar e colcoar a Espanha em vantagem contra a Arábia Saudita.

    continua após a publicidade

    Com um grande volume de jogo, Oyarzabal marcou outros dois gols antes do intervalo, e a Espanha deu números finais ao duelo no início do segundo tempo com um gol contra de Al-Tambakti. Com isso, a Fúria chegou aos quatro pontos e mantém a invencibilidade no Grupo H.

    Lamine Yamal marca contra a Arábia Saudita, na Copa do Mundo de 2026 (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
    Lamine Yamal marca contra a Arábia Saudita, na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

    Irã segura empate com a Bélgica e segue vivo no Mundial

    No segundo jogo do dia, o Irã segurou o empate com a Bélgica por 0 a 0 e segue vivo em busca de uma vaga nos 16 avos de final da Copa do Mundo. Os europeus pressionaram na etapa inicial, mas não conseguiram furar a defesa rival. Taremi chegou a marcar um gol pela equipe asiática após uma cobrança de falta ensaiada, mas o tento foi anulado por impedimento.

    continua após a publicidade

    No segundo tempo, a Bélgica sofreu com a expulsão do zagueiro Ngoy e não conseguiu criar chances claras para abrir o placar e conquistar a primeira vitória na atual edição da Copa do Mundo. Por outro lado, o Irã assustou, Courtois trabalhou e as seleções não conseguiram tirar o zero do placar.

    Lukaku lamenta empate da Bélgica contra o Irã pela Copa do Mundo (Foto: Jamie Squire/Getty Images/AFP)
    Lukaku lamenta empate da Bélgica contra o Irã pela Copa do Mundo (Foto: Jamie Squire/Getty Images/AFP)

    Cabo Verde e Uruguai empatam em grande jogo

    Uruguai e Cabo Verde empataram por 2 a 2 no Hard Rock Stadium, em Miami, pela 2ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo. Os africanos surpreenderam e abriram o placar com um gol de falta de Kevin Pina na intermediária, contando com uma falha da barreira, mas a Celeste buscou a virada antes do intervalo com Maxi Araújo no rebote de uma bola na trave e com o atacante Canobbio, do Fluminense, completando um passe aéreo na área.

    Na segunda etapa, o Uruguai voltou sem intensidade e sofreu o empate definitivo após uma trapalhada defensiva entre Mathias Olivera e o goleiro Muslera, que permitiu ao recém-entrado Hélio Varela se antecipar e empurrar para o fundo das redes vazias, garantindo o segundo ponto de Cabo Verde no Mundial.

    Helio Varela comemora seu gol em Cabo Verde x Uruguai pela Copa do Mundo
    Helio Varela comemora seu gol em Cabo Verde x Uruguai pela Copa do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

    Zico e Salah viram para o Egito

    O Egito venceu a Nova Zelândia de virada por 3 a 1 em Vancouver e garantiu uma classificação inédita para o mata-mata da Copa de 2026. A Nova Zelândia abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo com um gol de cabeça do zagueiro Surman, após escanteio de Tim Payne. Na etapa final, a seleção egípcia reagiu e buscou o empate aos 13 minutos, também de cabeça, com Mostafa Ziko.

    A virada veio aos 21 minutos, quando Mohamed Salah recebeu uma bela assistência de calcanhar de Ziko e finalizou com precisão. Aos 36, o próprio Salah cobrou escanteio na primeira trave para Trézéguet cabecear livre, selando o placar e a primeira vitória do Egito na história das Copas.

    O Egito venceu a Nova Zelândia na Copa do Mundo (Foto: Fran Santiago/Getty Images/AFP)
    O Egito venceu a Nova Zelândia na Copa do Mundo (Foto: Fran Santiago/Getty Images/AFP)

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Zico Egito Nova Zelândia Copa do Mundo
    Copa do MundoBalanço do Grupo G da Copa do Mundo: Bélgica tropeça, e Egito assume liderançaHá 3 minutos
    Copa do MundoSem Suárez, Uruguai tem apenas uma vitória em Copas do Mundo desde 1974Há 24 minutos
    Copa do MundoQuantos gols Salah tem em Copas do Mundo?Há 25 minutos
    Zico Egito Nova Zelândia Copa do Mundo
    Copa do MundoEntenda relação de Zico, do Egito, com o ídolo do FlamengoHá 35 minutos
    Arrascaeta treinamento Uruguai (Reprodução AUF)
    Copa do MundoArrascaeta está fora de 'decisão' contra a Espanha na Copa do MundoHá 48 minutos
    Copa do MundoTécnico de Cabo Verde critica Uruguai após lance polêmico: 'Não é fair play'Há 55 minutos

    Mais LANCE!

    De la Cruz lamenta empate do Uruguai com Cabo Verde na Copa: 'Engolir sapo'
    Técnico da Argentina, Lionel Scaloni durante coletiva de imprensa na Copa do Mundo
    Técnico da Argentina evita polêmica com Ancelotti e revela bastidores de Messi
    Reação de Suárez ao empate entre Uruguai e Cabo Verde chama atenção: 'Não pode'
    Meia da Argentina, Enzo Fernández concede coletiva durante a Copa do Mundo
    Meia da Argentina responde técnico da Espanha após polêmica: 'Se vê em campo'
    Raphinha, atacante da Seleção Brasileira e do Barcelona (Foto: Divulgação/Fifa)
    Qual é o salário de Raphinha, atacante da Seleção Brasileira e do Barcelona?
    Por que Luis Suárez não joga mais pelo Uruguai?
    Uruguai sente falta de Arrascaeta, mas Bielsa descarta volta no jogo decisivo contra a Espanha
    Vozinha exalta resiliência de Cabo Verde após novo empate histórico contra o Uruguai
    Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai (EFE/EPA/Cristobal Herrera/Folhapress)
    O que o Uruguai precisa para se classificar à próxima fase da Copa do Mundo?
    Kevin Pina comemora primeiro gol da história de Cabo Verde em Copa do Mundo contra o Uruguai
    Uruguai x Cabo Verde: veja os melhores momentos do jogo do grupo H da Copa do Mundo
    Arrascaeta, do Flamengo, durante partida do Uruguai (Foto: Divulgação/Uruguai)
    Arrascaeta vai jogar a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo?
    Imprensa uruguaia lamenta segundo gol de Cabo Verde: 'Grosseiro'
    O que Cabo Verde precisa fazer para chegar ao mata-mata da Copa do Mundo?