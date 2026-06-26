Copa do Mundo 2026 já é a edição com mais gols da história Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá supera a marca da edição do Catar

A Copa do Mundo de 2026 já entrou para a história como a edição com mais gols marcados ainda na fase classificatória. Nesta quinta-feira (25), o torneio sediado nos Estados Unidos, México e Canadá chegou a 173 gols, superando os 172 registrados em toda a Copa do Catar, disputada em 2022.

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A marca foi batida na 59ª partida da competição, restando ainda 45 jogos até a decisão do título. Com isso, a tendência é que o novo recorde seja ampliado de forma significativa nas próximas fases.

O gol que colocou o Mundial de 2026 no topo da lista foi marcado pelo zagueiro norte-americano Auston Trusty, na vitória dos Estados Unidos sobre a Turquia.

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Média de gols também é superior

Além do recorde absoluto, a atual edição apresenta uma média de gols mais alta do que a registrada no Catar. Até o momento, o torneio se aproxima de três gols por partida, acima da média de 2,68 da Copa de 2022.

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A expansão promovida pela Fifa elevou o número de participantes de 32 para 48 seleções e aumentou o calendário da Copa de 64 para 104 partidas, o que contribuiu para o recorde ser alcançado antes do mata-mata.

Gonzalo Plata comemora gol da virada do Equador sobre a Alemanha (Foto: Fifa/Divulgação)

Disputa pela artilharia

Na corrida pela Chuteira de Ouro, Lionel Messi lidera a lista de artilheiros com cinco gols. Logo atrás aparecem Vinicius Júnior, Kylian Mbappé e Erling Haaland, todos com quatro gols marcados na competição.

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