logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Copa do Mundo 2026 já é a edição com mais gols da história

Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá supera a marca da edição do Catar

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 11:06
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Favorite o Lance! no Google
Mbappé comemora gol da França na Copa do Mundo com Dembélé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Mbappé comemora gol da França na Copa do Mundo com Dembélé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 já entrou para a história como a edição com mais gols marcados ainda na fase classificatória. Nesta quinta-feira (25), o torneio sediado nos Estados Unidos, México e Canadá chegou a 173 gols, superando os 172 registrados em toda a Copa do Catar, disputada em 2022.

continua após a publicidade
  • Torcida brasileira comemora um dos gols diante da Escócia

    Brasil é a seleção mais buscada da Copa dentre os países que ficaram de fora; entenda

    Seleção Brasileira
    Há 26 minutos
  • Técnico Marcelo Bielsa olhando para baixo em foto oficial (Imagem: Divulgação / Uruguay)

    Marcelo Bielsa diz como Uruguai pode vencer Espanha na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Lance!

    Artilheiro da Nova Zelândia torce para ser esquecido após Copa; entenda

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • A marca foi batida na 59ª partida da competição, restando ainda 45 jogos até a decisão do título. Com isso, a tendência é que o novo recorde seja ampliado de forma significativa nas próximas fases.

    O gol que colocou o Mundial de 2026 no topo da lista foi marcado pelo zagueiro norte-americano Auston Trusty, na vitória dos Estados Unidos sobre a Turquia.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
    ➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

    Média de gols também é superior

    Além do recorde absoluto, a atual edição apresenta uma média de gols mais alta do que a registrada no Catar. Até o momento, o torneio se aproxima de três gols por partida, acima da média de 2,68 da Copa de 2022.

    continua após a publicidade

    A expansão promovida pela Fifa elevou o número de participantes de 32 para 48 seleções e aumentou o calendário da Copa de 64 para 104 partidas, o que contribuiu para o recorde ser alcançado antes do mata-mata.

    Gonzalo Plata de braços abertors comemorando gol da virada do Equador sobre a Alemanha
    Gonzalo Plata comemora gol da virada do Equador sobre a Alemanha (Foto: Fifa/Divulgação)

    Disputa pela artilharia

    Na corrida pela Chuteira de Ouro, Lionel Messi lidera a lista de artilheiros com cinco gols. Logo atrás aparecem Vinicius Júnior, Kylian Mbappé e Erling Haaland, todos com quatro gols marcados na competição.

    ➡️ Vini Jr marca contra a Escócia e vira artilheiro da era Ancelotti na Seleção
    ➡️ Vini Jr iguala feito de Ronaldo Fenômeno e entra para a história das Copas
    ➡️ Quantos jogos, gols e assistências Neymar tem pela Seleção Brasileira?

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Torcida brasileira comemora um dos gols diante da Escócia
    Seleção BrasileiraBrasil é a seleção mais buscada da Copa dentre os países que ficaram de fora; entendaHá 52 minutos
    Copa do Mundo 2026Por que Marcelo Bielsa é chamado de "El Loco"? Relembre episódios marcantesHá 1 hora
    Seleção Brasileira - Treino
    Seleção BrasileiraAO VIVO: assista ao treino da Seleção Brasileira nesta sexta-feira (26) pelo Lance!TVHá 1 hora
    Técnico Marcelo Bielsa olhando para baixo em foto oficial (Imagem: Divulgação / Uruguay)
    Copa do Mundo 2026Marcelo Bielsa diz como Uruguai pode vencer Espanha na CopaHá 1 hora
    Copa do Mundo 2026Artilheiro da Nova Zelândia torce para ser esquecido após Copa; entendaHá 1 hora
    Com o empate contra os australianos, Paraguai fica em terceiro lugar no grupo (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)
    Copa do Mundo 2026Paraguai x Austrália: técnico expõe preocupação e alerta FifaHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Holandês Jan Paul Van Hecke comemora o terceiro gol sobre a Tunísia
    Holanda passa favorita e se aproxima do Brasil em ranking da Fifa após vitória na Copa
    Foto combinada entre Haaland e Mbappé, em duelos válidos pela Copa do Mundo
    França, Noruega e Espanha: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (26/06)?
    SIMONE ARVEDA / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP
    Conheça o meio-campista da Noruega que usa camisa 2 em defesa do meio ambiente
    Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)
    Qual jogo da Copa do Mundo o SBT transmite hoje (26)?
    Lamine Yamal na partida entre Espanha e Cabo Verde (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (26/6)
    Zona Mista da Seleção Brasileira na Copa lotada de jornalistas
    Bastidores: o caos divertido por trás da zona mista do Brasil na Copa
    Colômbia na Copa do Mundo com James Rodríguez
    Portugal pode ter Colômbia 'alternativa' em decisão na Copa do Mundo
    Felipe Melo analisou confronto entre Brasil e Japão na Copa do Mundo
    Felipe Melo é sincero sobre Brasil e Japão e manda recado a Ancelotti: 'Não vai'
    Pedro Neto em coletiva
    Mais bonito da Copa? Pedro Neto abre o jogo sobre 'status' na seleção portuguesa
    Vinicius Júnior deulando com jogador do Japão em amistoso de outubro de 2025
    Brasil x Japão: Leitores do Lance! avaliam duelo da segunda fase da Copa
    Gonzalo Plata comemora gol da virada do Equador sobre a Alemanha
    Plata vinga Flamengo contra Neuer e vira herói do Equador na Copa do Mundo
    Austin MacPHEE orientando Nuno Mendes
    Portugal aposta em especialista para transformar bolas paradas em gols
    Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai (EFE/EPA/Cristobal Herrera/Folhapress)
    Líderes pedem reunião, e Marcelo Bielsa enfrenta crise no Uruguai
    Mauricio, do Palmeiras, lamenta chance perdida pelo Paraguai
    Maurício vira assunto após empate do Paraguai: 'Inacreditável'