Marcelo Bielsa diz como Uruguai pode vencer Espanha na Copa
De acordo com Bielsa, a Celeste deve encarar o jogo "como se fosse uma final"
Com apenas dois empates na Copa do Mundo de 2026, o Uruguai precisa vencer a Espanha, atual líder do Grupo H (4 pontos), para garantir a classificação ao mata-mata do torneio. Segundo Marcelo Bielsa, treinador da Celeste, a equipe deve "encarar o jogo como se fosse uma final".
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- Nenhum detalhe pode ser ignorado. Temos que disputar cada metro, cada bola, ao máximo. Não podemos jogar um jogo como esse sem atentar ao aspecto decisivo.
Contudo, o Uruguai nunca venceu a seleção espanhola. Com o total de dez confrontos entre as duas equipes, foram cinco vitórias da Espanha e cinco empates. Além do histórico ruim, a Celeste está há seis jogos sem uma vitória, sequência que se iniciou em novembro do ano passado.
Para Bielsa, um fator importante será a defesa do time. No entanto, o técnico ressalta que o Uruguai não pretende se limitar a recuar sua linha defensiva. "Teremos que nos defender. Mas uma das melhores formas de se fazer isso é não permitir que o adversário fique muito tempo com a bola. Vamos tratar para que isso não aconteça", complementa.
O treinador também destaca a presença de Lamine Yamal na seleção espanhola. Além de tentar impedir a posse de bola adversária, Bielsa acredita que outro fator decisivo para a vitória uruguaia será encontrar uma maneira de neutralizar o jogador. "Yamal é capaz de mudar o rumo da partida. Não estou dizendo nada de novo, ele é um jogador que confunde o adversário e decide as partidas", afirma.
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Marcelo Bielsa enfrenta crise com Uruguai na Copa
O ambiente na seleção do Uruguai vive um momento de grande tensão. Segundo informações da imprensa uruguaia, a maior parte do elenco demonstrou insatisfação com o trabalho de Marcelo Bielsa e decidiu levar as críticas diretamente ao técnico argentino.
Além do descontentamento com a metodologia de trabalho do treinador, a equipe discordou do plano tático preparado para enfrentar a Espanha. Enquanto Bielsa defende uma postura ofensiva e de pressão constante, parte do elenco considera que essa abordagem pode abrir espaços perigosos para o adversário. Os jogadores defendem uma tática mais equilibrada para aumentar as chances de classificação.
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A reunião, no entanto, não foi bem recebida pela comissão técnica. Bielsa segue convicto de sua filosofia de jogo e acredita que o Uruguai deve manter seu estilo agressivo, independentemente do adversário.
Uruguai e Espanha vão jogar nesta sexta-feira (26), às 21h (de Brasília), no Estadio Akron, em Guadalajara, no México. Em caso de empate, os uruguaios precisam que Cabo Verde x Arábia Saudita também termine sem vencedor para conseguir a classificação ou depender dos melhores terceiros colocados.
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