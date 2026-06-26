Conheça o meio-campista da Noruega que usa camisa 2 em defesa do meio ambiente Morten Thorsby escolheu o número da camisa em referência ao Acordo de Paris e adota hábitos sustentáveis dentro e fora de campo

Dentro de campo, Morten Thorsby é conhecido pela intensidade, pela forte marcação e pela entrega durante os jogos. Fora das quatro linhas, porém, o volante da seleção da Noruega chama atenção por um perfil completamente diferente: calmo, discreto e profundamente engajado na defesa do meio ambiente.

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O jogador se tornou uma das figuras mais atuantes do futebol quando o assunto é sustentabilidade. Sua preocupação com as mudanças climáticas vai muito além do discurso e influencia diversas decisões da sua rotina.

Um dos exemplos mais curiosos é a escolha da camisa número 2. Embora esse número seja tradicionalmente utilizado por laterais, Thorsby decidiu adotá-lo para lembrar a meta estabelecida pelo Acordo de Paris, que busca limitar o aquecimento global a menos de 2°C.

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A preocupação ambiental também aparece nos hábitos do atleta. Sempre que possível, Thorsby vai aos treinamentos de bicicleta e prefere viajar de trem em vez de avião, reduzindo sua emissão de carbono.

Esse compromisso já era evidente durante sua passagem pelo Heerenveen, da Holanda, entre 2014 e 2019. Na época, o volante convenceu a diretoria do clube a instalar painéis solares na cobertura do estádio para gerar energia limpa.

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Após o sorteio da Copa do Mundo de 2026, a Noruega caiu em um grupo que disputará partidas em cidades como Nova York e Boston. Enquanto muitos analisavam os desafios esportivos diante de seleções como Senegal e França, Thorsby chamou atenção por outro motivo.

O jogador comemorou o fato de a Noruega não precisar realizar tantos deslocamentos de avião durante a competição.

"Estou feliz porque não teremos que voar tanto", afirmou o volante, demonstrando que a preocupação ambiental continua sendo uma prioridade mesmo durante um dos maiores eventos do futebol mundial.

Com atitudes que vão desde a escolha da camisa até a forma de viajar, Morten Thorsby mostra que é possível usar a visibilidade do esporte para defender causas ambientais e incentivar práticas mais sustentáveis dentro e fora dos gramados.

We Play Green: projeto criado por Morten Thorsby une futebol e sustentabilidade

O ativismo ambiental de Morten Thorsby ganhou uma dimensão ainda maior com a criação da We Play Green, organização independente e sem fins lucrativos fundada pelo próprio jogador. A iniciativa busca mobilizar atletas, clubes, treinadores e torcedores para acelerar a transição para um mundo mais sustentável por meio da força do futebol.

A organização tem expandido rapidamente sua atuação e estabeleceu como meta reunir dezenas de jogadores profissionais em sua rede de apoio. Segundo Thorsby, o principal objetivo é transformar atletas em porta-vozes das causas ambientais e estimular que utilizem sua visibilidade para conscientizar milhões de pessoas sobre as mudanças climáticas.

Além do envolvimento de jogadores, a We Play Green também apoia projetos sociais e educacionais ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Um dos principais movimentos da entidade é a campanha #2Community, criada para incentivar atitudes sustentáveis no dia a dia.

O número 2, usado por Thorsby desde 2021, representa o compromisso de manter o aquecimento global abaixo de 2°C, meta estabelecida pelo Acordo de Paris. A campanha também incentiva práticas como comprar produtos de segunda mão, reutilizar materiais, reciclar e refletir sobre hábitos de consumo antes de realizar novas compras.

Morten Thorsby fundou a We Play Green com objetivo é transformar atletas em porta-vozes das causas ambientais (Foto: Reprodução / Instagram)

O reconhecimento internacional pelo trabalho ambiental veio em diferentes frentes. Em 2022, a We Play Green passou a integrar a iniciativa Esporte para a Natureza, apoiada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), ao lado de grandes entidades esportivas, como o Comitê Olímpico Internacional. O projeto reúne organizações comprometidas em proteger ecossistemas, reduzir impactos ambientais e promover práticas sustentáveis no esporte.

No mesmo ano, Thorsby também foi nomeado Embaixador do Pacto Europeu para o Clima, convite feito pela Comissão Europeia. Desde então, o jogador participa de encontros internacionais para discutir soluções contra as mudanças climáticas ao lado de representantes de governos, organizações e da sociedade civil.

O trabalho desenvolvido pelo volante também foi reconhecido pela FIFPRO, entidade que representa os jogadores profissionais de futebol. Em 2021, Morten Thorsby recebeu o prêmio de Ativismo do Jogador, concedido a atletas que se destacam por suas contribuições em causas sociais e ambientais.

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