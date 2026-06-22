Cabo Verde mostra duas versões e se permite sonhar alto na Copa do Mundo Estreante no Mundial sonha com classificação inédita ao mata-mata

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Nos dois primeiros jogos da Copa do Mundo, Cabo Verde mostrou duas versões de uma mesma equipe e se permite sonhar alto na competição. A equipe comandada por Bubista arrancou empates contra as favoritas Espanha e Uruguai e briga por uma vaga no mata-mata do torneio.

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Com um elenco muito modesto e longe dos grandes holofotes do futebol — apenas o 39º em valor de mercado entre as 48 seleções, com total de 49 milhões de euros (cerca de R$ 290 milhões), 30 vezes menos do que vale o elenco da França, o mais caro da Copa —, Cabo Verde surpreende e é a grande sensação na atual edição da Copa do Mundo. No entanto, o elenco carrega o sonho de uma nação apaixonada para fazer história no certame.

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Nos dois jogos da Copa do Mundo, Cabo Verde foi a equipe que teve menos posse de bola (25% contra a Espanha e 33% contra o Uruguai), embora as duas partidas tenham sido bem distintas. As estratégias utilizadas pelo técnico Bubista deram resultados positivos, e os africanos somam dois pontos no Grupo H.

Varela ganha do goleiro Muslera e faz o segundo gol de Cabo Verde no empate com o Uruguai (Foto Chandan Khanna / AFP)

Estratégias diferentes contra Espanha e Uruguai

Na estreia, Cabo Verde reconheceu a superioridade da Espanha, se defendeu em bloco baixo e não deixou a equipe de Luís de La Fuente criar grandes chances de gols. Segundo o Sofascore, a Fúria teve duas oportunidades mais claras, mas o goleiro Vozinha teve uma atuação impecável e não foi vazado no confronto.

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Com a bola, a equipe de Bubista encontrou dificuldades para sair de algumas pressões altas da Espanha. Ainda assim, a equipe conseguiu duas escapadas no setor ofensivo, embora não tenha dado muito trabalho ao goleiro Unai Simón.

Diante do Uruguai, Cabo Verde teve outra postura e fez um jogo de igual para igual contra a Celeste Olímpica. E, ao contrário do confronto com a Espanha, os africanos não ficaram presos no setor defensivo e apresentaram uma proposta mais ousada.

A equipe de Bubista abriu o placar em uma cobrança de falta, embora tenha sofrido a virada em um apagão na reta final do primeiro tempo. Cabo Verde mostrou certa fragilidade na bola aérea, tendo sofrido dois gols provenientes de cruzamentos.

No segundo tempo, os africanos mostraram um futebol ofensivo e conseguiram o empate com uma marcação mais alta. Hélio Varela aproveitou vacilo defensivo para deixar tudo igual. Através da pressão alta e do contra-ataque, Cabo Verde assustou o Uruguai em diversos momentos, embora não tenha conseguido marcar o terceiro gol.

Kevin Pina comemora primeiro gol da história de Cabo Verde em Copa do Mundo contra o Uruguai (Foto: Chandan Khanna/AFP)

Vozinha lamenta empate com Uruguai

Uma das demonstrações de que Cabo Verde não está para brincadeira na Copa do Mundo foi a declaração do goleiro Vozinha após o empate com o Uruguai. O veterano afirmou que a equipe trabalha para surpreender e conquistar seus objetivos.

— Nós viemos aqui para competir. Sabemos que somos de um país pequeno, que está aqui pela primeira vez. Todos os dias trabalhamos muito, e temos feito um trabalho de longos anos para estar nesse palco. Temos jogadores que merecem estar em grandes ligas, e estar no próximo jogo com a possibilidade de classificação é gratificante. Vamos respeitar a Arábia Saudita como respeitamos os outros, mas vamos trabalhar para competir e, quem sabe, ganhar o jogo e passar à próxima fase — disse Vozinha.

O goleiro Vozinha festeja em campo e a mãe, Ana Candida Èvora, vibra nas tribunas após o empate (Fotos Patrícia de Melo Moreira / AFP)

Embora não tenha muitos jogadores presentes nas cinco grandes ligas da Europa, Cabo Verde possui um elenco que está acostumado ao nível do futebol de elite. A equipe conta com o zagueiro Logan Costa no Villarreal, mas também Sidny Cabral no Benfica, Dailon Livramento no Casa Pia e um plantel espalhado por outros clubes de Portugal, mas também Grécia, Rússia e mais países.

E os grandes resultados não são exatamente uma surpresa para quem acompanha de perto a seleção de Cabo Verde. Em entrevista ao Lance!, o jornalista Moisés Évora já havia elogiado o técnico Bubista e revelado o estilo de jogo que vem sendo apresentado pelos Tubarões Azuis na Copa do Mundo.

— Bubista é uma pessoa humilde, simples, amiga, com trajetória rica no futebol. É uma pessoa calma, que sabe lidar com os ambientes mais quentes com tranquilidade e transmite isso para dentro do campo. Os jogadores confiam nele. É um homem que mostra o valor da humildade. Foi eleito o melhor treinador africano em 2025. É uma seleção que tem um pouco de tudo. Defende bem, mescla jogadores jovens e veteranos em uma mistura que traz consistência. Nota-se que tem vários modelos de jogo: poderá tentar jogar no contra-ataque, jogar no erro do adversário e também construir o jogo quando necessário. Temos jogadores muito rápidos, técnicos e outros carregadores de piano, claro. E os resultados não têm surgido por acaso. Mas a grande qualidade da seleção de Cabo Verde é a união: é um grupo muito forte, amigo, lutador.

Resultados consistentes antes da Copa do Mundo

Nas Eliminatórias Africanas, Cabo Verde já havia surpreendido o continente com a liderança em uma chave que contava com Camarões. Em 10 partidas, a equipe de Bubista conquistou sete vitórias, dois empates e sofreu apenas uma derrota, com apenas oito gols sofridos, o que representa uma média de menos de um gol sofrido por partida.

Com o fim das Eliminatórias, Cabo Verde fez amistosos contra duas seleções que estão presentes na Copa do Mundo: Irã e Egito. Nos dois confrontos, os Tubarões Azuis arrancaram dois empates por 0 a 0 e 1 a 1, respectivamente.

Na data Fifa de março, Cabo Verde derrotou a Sérvia, que chegou a estar na chave do Brasil na Copa do Mundo de 2022, por 3 a 0. E na sequência, os comandados por Bubista venceram a modesta Ilhas Bermudas por mais um 3 a 0.

Técnico de Cabo Verde, Bubista durante o jogo contra o Uruguai, pela Copa do Mundo (Foto: Alex Slitz/AFP)

Tabela do Grupo H da Copa do Mundo

# Time Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas SG 1 Espanha 4 2 1 1 0 +4 2 Uruguai 2 2 0 2 0 0 3 Cabo Verde 2 2 0 2 0 0 4 Arábia Saudita 1 2 0 1 1 -4

Torcedores de Cabo Verde acompanham o jogo com o Uruguai nas ruas da capital, Praia (Foto Jose Correia/AFP)

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