Nova Copa do Mundo nos Estados Unidos? Entenda a possibilidade País-sede de 2026 já está de olho em uma nova chance

Os Estados Unidos querem fazer história mais uma vez e já miram a organização da Copa do Mundo de 2038. O país, que atualmente divide os holofotes do Mundial com Canadá e México, planeja oficializar uma candidatura solo junto à Fifa para sediar o torneio pela terceira vez. O principal trunfo norte-americano para desbancar concorrentes é a sua robusta infraestrutura, considerada ideal para suportar um possível novo formato da competição, expandido para 64 seleções.

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A estratégia e os bastidores desse plano foram revelados por Andrew Giuliani, diretor executivo da força-tarefa da Casa Branca. Segundo o executivo, o assunto já avança em debates diretos com o presidente Donald Trump.

— Quando você pensa que a Copa do Mundo pode ser ampliada para 64 seleções, acho que os Estados Unidos têm capacidade para organizar um torneio desse porte. Vamos garantir primeiro que concluamos esta edição, antes de apresentarmos nossa candidatura para 2038 — disse Giuliani em declarações reproduzidas pela BBC.

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Donald Trump e Gianni Infantino apertam as mãos em reunião de força-tarefa para torneios nos Estados Unidos

O diretor enfatizou o custo-benefício da estrutura norte-americana em relação a outros países que precisam erguer estádios do zero:

— Não há país mais bem preparado para receber uma Copa do Mundo, e acho que estamos vendendo isso nas redes sociais. Também estamos vendo isso com todos os torcedores que talvez tenham contato com os EUA pela primeira vez, ou pela primeira vez em muito tempo. Eles perceberam que somos muito receptivos e que contamos com uma infraestrutura extraordinária.

— Nossos estádios já estão prontos. Então, para os EUA, em comparação com outros países-sede, onde os custos chegam a bolsas e bolsas de bilhões de dólares, para nós o gasto foi de apenas alguns bilhões — acrescentou.

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Barreiras diplomáticas e críticas



Apesar do otimismo econômico e estrutural, a ambição da Casa Branca enfrenta forte resistência no campo geopolítico. Os EUA acumularam duras críticas internacionais devido às diversas restrições de viagem impostas a cidadãos de países islâmicos. O caso de maior clamor popular envolve o veto imigratório aplicado a Omar Abdulkadir Artan, barrado sob a justificativa de um suposto envolvimento com terrorismo — episódios que geram debates acalorados sobre os critérios de hospitalidade do país para os próximos anos.

Cenário dos próximos Mundiais

Enquanto 2038 começa a aquecer os debates dos bastidores do mundo da bola, o calendário do maior espetáculo futebolístico do planeta segue definido para as próximas edições:

Copa do Mundo de 2030: Terá uma inédita divisão global. A sede oficial será dividida entre Portugal, Espanha e Marrocos, mas os jogos de abertura vão ocorrer na Argentina, no Uruguai e no Paraguai, em celebração ao centenário da competição.

Copa do Mundo de 2034: Será sediada de forma inédita pela Arábia Saudita.

Uruguai x Espanha

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