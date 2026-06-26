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Paraguai x Austrália: técnico expõe preocupação e alerta Fifa

Atleta se chocou com a placa de publicidade durante o confronto

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
26/06/2026 09:38
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Com o empate contra os australianos, Paraguai fica em terceiro lugar no grupo (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)
Com o empate contra os australianos, Paraguai fica em terceiro lugar no grupo (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)

O técnico da seleção do Paraguai, o argentino Gustavo Alfaro, criticou a proximidade das placas de publicidade ao campo de jogo na Copa do Mundo e pediu revisão na disposição dos painéis, a declaração foi feita nesta sexta-feira (26), após a partida contra a Austrália em Santa Clara, nos Estados Unidos.

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    • O episódio que motivou a reclamação ocorreu durante o jogo pela última rodada do Grupo D. O atacante Julio Enciso se chocou contra uma placa de publicidade instalada na linha de fundo do campo durante uma disputa. O jogador do Strasbourg continuou em campo até o apito final, sem apresentar lesão grave.

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    Julio Enciso não se lesionou gravemente em Paraguai x Austrália (Foto: Reprodução/X/@CONMEBOL)
    Julio Enciso não se lesionou gravemente em Paraguai x Austrália (Foto: Reprodução/X/@CONMEBOL)

    Perigo aos jogadores em Paraguai x Austrália?

    Alfaro foi além do lance específico e apontou risco também nas laterais do campo:

    - Sobre o lance do Enciso, acontece também nas laterais do campo. Às vezes, os jogadores querem ganhar impulso para cobrar um lateral e as placas publicitárias estão muito próximas da linha - disse o treinador.

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    O técnico argumentou que a intensidade do futebol praticado no torneio aumenta o perigo:

    - Enciso foi disputar uma bola com muita lealdade, mas também com muita intensidade, e acabou se chocando contra as placas. Acho que seria prudente haver mais espaço, principalmente porque se joga com muita intensidade e, em um toque ou desequilíbrio, os jogadores podem colidir e se machucar. Penso que isso é algo que deve ser analisado, pensado e revisto - completou Alfaro.

    Classificação e próximos passos

    O Paraguai terminou a fase de grupos com quatro pontos, resultado do empate por 0 a 0 com a Austrália. A seleção deve avançar à segunda fase como um dos melhores terceiros colocados, o que colocaria os paraguaios diante da Alemanha no mata-mata.

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    A seleção sul-americana somou os mesmos pontos que a segunda colocada, a Austrália, porém perdeu no critério de desempate direto pelo saldo de gols. Seu possível próximo adversário na Copa do Mundo, a Alemanha, foi derrotada pelo Equador de virada na última quinta-feira (25).

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