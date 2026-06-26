Uruguai tenta quebrar tabu contra Espanha para seguir vivo na Copa do Mundo Celeste precisa vencer para avançar sem depender de outros resultados

Após duas rodadas iniciais frustrantes na Copa do Mundo de 2026, o Uruguai tem a prova de fogo na última partida da fase de grupos contra a Espanha, uma das favoritas ao título mundial. O desafio, para além do âmbito técnico, o confronto também é historicamente desfavorável para a Celeste e de amplo domínio espanhol. Isso porque o Uruguai nunca venceu a Espanha e precisa quebrar esse tabu se quiser seguir para a segunda fase do torneio.

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Histórico do confronto

Ao longo da história, Uruguai e Espanha se encontraram 10 vezes, sendo três em jogos oficiais e em outros sete amistosos. E nunca houve uma vitória uruguaia no confronto. Essa será a terceira vez que espanhóis e uruguaios se enfrentam em Copa do Mundo e, nesse contexto, as equipes apresentam equilíbrio. O primeiro encontro foi em 1950, no Brasil, em que empataram em 2 a 2; o segundo embate em Mundial só foi acontecer 40 anos depois, na Itália, que contou com um novo placar de igualdade, dessa vez sem gols. A última vez que as duas seleções se enfrentaram foi em 2013, pela fase de grupos da Copa das Confederações, vencida pela Espanha, por 2 a 1, com gols de Pedro e Soldado; Luis Suárez descontou para os sul-americanos.

Rodriguez, do Uruguai, disputa bola com Busquets, da Espanha, na Copa das Confederações de 2013, na Arena Pernambuco. (Foot: Acervo Lance!)

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Situação do grupo H e cenários possíveis

O Uruguai entra em campo nesta sexta-feira (26), precisando vencer para garantir a classificação à segunda fase sem depender de outros resultados. A situação do Uruguai fica delicada caso a equipe não vença a Espanha. Se empatar e houver um vencedor no confronto entre Cabo Verde e Arábia Saudita, a Celeste terminará a fase de grupos na terceira colocação, com apenas três pontos, e precisará aguardar os demais resultados para saber se avançará como uma das oito melhores terceiras colocadas. Já uma derrota significa eliminação imediata, pois os uruguaios seriam ultrapassados por Cabo Verde ou Arábia Saudita e, com apenas dois pontos, não teriam chances de seguir adiante no Mundial.

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Vale dizer que, caso haja vitória uruguaia e outra caboverdiana no outro confronto, a Espanha cai para terceiro do grupo, mas, com quatro pontos e mantendo bom saldo, se classificaria como uma das melhores terceiras colocadas.

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