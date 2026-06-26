Qual jogo da Copa do Mundo o SBT transmite hoje (26)? Tiago Leifert comanda a narração

O SBT, em parceria com a N Sports, voltou para as transmissões de Copa do Mundo no ano de 2026. Com Galvão Bueno, Mauro Beting, Tiago Leifert e mais, a emissora possui o direito de transmissão de 32 jogos durante a competição, junto com todos da Seleção Brasileira. Nesta sexta-feira (26), a casa de Silvio Santos irá passar o jogo entre Uruguai e Espanha, às 21h (de Brasília).

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➡️ Galvão desabafa sobre estrutura na Copa do Mundo: 'Nunca vi nada tão ruim'

Aumento de público no SBT

Com um pico de 14,52 pontos, a partida narrada por Galvão Bueno teve 783% mais telespectadores do que a 3ª colocada. Trata-se do melhor desempenho de audiência do SBT em São Paulo desde 3 de outubro de 2023, noite em que a emissora exibiu a partida entre Fortaleza e Corinthians, pela Copa Sul-Americana.

SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)

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Os excelentes índices de audiência do SBT na Grande São Paulo não ficaram restritos ao período da bola rolando. O programa Torcida SBT conquistou o seu melhor desempenho até aqui, com 3,75 pontos de média, e incrementou seu público em 4% na comparação com a exibição anterior. O Vem pro Jogo, exibido antes da partida, marcou 6,02 pontos, com um pico de 7,47.

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A Copa do Mundo seguirá rolando na programação do SBT ao longo dos próximos dias. Hoje (25), a emissora abre espaço no horário nobre, a partir das 19h30, para a transmissão de Japão x Suécia, em um jogo que impacta diretamente o futuro do Brasil na competição. E nesta sexta (26), às 20h30, será a vez de Uruguai x Espanha.

Galvão insatisfeito com a estrutura da Copa do Mundo

— Tem a realidade dos fatos, da qual você não pode fugir. Então, se está ruim, eu falo. O local de transmissão nesta Copa do Mundo, no principal país do mundo, é algo que nunca vi tão ruim na minha vida. Em mais de 50 anos, nunca vi nada tão ruim quanto o local de transmissão nos dois primeiros jogos, nos dois estádios, em New Jersey e na Filadélfia - disse o narrador.