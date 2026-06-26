Holanda passa favorita e se aproxima do Brasil em ranking da Fifa após vitória na Copa
Holandeses venceram a Tunísia na última partida da fase de grupos
A Holanda superou a Tunísia por 3 a 1 nesta quinta-feira (26), e garantiu a classificação em primeiro lugar do Grupo F da Copa do Mundo. A equipe somou sete pontos no total, conseguindo duas vitórias e um empate, e ficou à frente do Japão, que ficou em segundo e enfrentará o Brasil na próxima fase.
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Com o bom resultado, os holandeses somaram pontos no ranking da Fifa e conseguiram ultrapassar uma das favoritas ao título: Portugal, que começou a Copa até mesmo na frente do Brasil, com a 5ª posição, ficou atrás dos holandeses na classificação de seleções da entidade. O time comandado por CR7 fez uma partida ruim na estreia contra o RD Congo, quando conseguiu apenas um empate magro por 1 a 1, e acabou despencando no ranking, sendo ultrapassado pelo Brasil, Marrocos e, na última rodada, pela Holanda.
Vale lembrar que Portugal ainda enfrenta a Colômbia neste sábado (27), às 20h30, e pode recuperar a posição caso vença, ultrapassando a Holanda, Marrocos e o Brasil.
A Holanda somou 6.42 pontos com a vitória sobre a Tunísia, e ficou com 1775.50 no total, assegurando a 7ª colocação com os três jogos da primeira fase da Copa do Mundo. O Brasil também cresceu com as vitórias sobre o Haiti e a Escócia, chegando a 1785.19 pontos, e é seguido de perto por Marrocos, na 6ª posição com 1776.40 de pontuação, e os holandeses logo em seguida.
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No top 5, logo acima do Brasil, chegam a Inglaterra, em 4º, a Espanha em 3º, a França em 2º e a Argentina no topo. A Alemanha, que iniciou a competição no top 10 do ranking, dessceu para a 12ª colocação, sendo ultrapassada por México, Bélgica e Colômbia, que ocupam respectivamente a 9ª, 10ª e 11ª posição na classificação.
Com os resultados da primeira fase já definidos, a Holanda enfrentará a seleção do Marrocos na próxima fase da Copa do Mundo. Caso vença e o Brasil não consiga passar pelo Japão, a Holanda tem grandes chances de ultrapassar os brasileiros no ranking da Fifa.
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Confira o Top 10 do ranking da Fifa após o fim da fase de grupos da Copa do Mundo
|Posição
|Seleção
|Pontos
1º
Argentina
1.901,93
2º
França
1.894,40
3º
Espanha
1864.32
4º
Inglaterra
1829.82
5º
Brasil
1785.19
6º
Marrocos
11776.40
7º
Portugal
1775.50
8º
Holanda
1766.74
9º
México
1736.01
10º
Bélgica
1.727.88
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