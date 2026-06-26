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Holanda passa favorita e se aproxima do Brasil em ranking da Fifa após vitória na Copa

Holandeses venceram a Tunísia na última partida da fase de grupos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 09:30
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Holandês Jan Paul Van Hecke comemora o terceiro gol sobre a Tunísia
Holandês Jan Paul Van Hecke comemora o terceiro gol sobre a Tunísia (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

A Holanda superou a Tunísia por 3 a 1 nesta quinta-feira (26), e garantiu a classificação em primeiro lugar do Grupo F da Copa do Mundo. A equipe somou sete pontos no total, conseguindo duas vitórias e um empate, e ficou à frente do Japão, que ficou em segundo e enfrentará o Brasil na próxima fase.

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    Jogadores da Holanda comemorando vitória na Copa
    Jogadores da Holanda comemorando vitória na Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

    Com o bom resultado, os holandeses somaram pontos no ranking da Fifa e conseguiram ultrapassar uma das favoritas ao título: Portugal, que começou a Copa até mesmo na frente do Brasil, com a 5ª posição, ficou atrás dos holandeses na classificação de seleções da entidade. O time comandado por CR7 fez uma partida ruim na estreia contra o RD Congo, quando conseguiu apenas um empate magro por 1 a 1, e acabou despencando no ranking, sendo ultrapassado pelo Brasil, Marrocos e, na última rodada, pela Holanda.

    Vale lembrar que Portugal ainda enfrenta a Colômbia neste sábado (27), às 20h30, e pode recuperar a posição caso vença, ultrapassando a Holanda, Marrocos e o Brasil.

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    A Holanda somou 6.42 pontos com a vitória sobre a Tunísia, e ficou com 1775.50 no total, assegurando a 7ª colocação com os três jogos da primeira fase da Copa do Mundo. O Brasil também cresceu com as vitórias sobre o Haiti e a Escócia, chegando a 1785.19 pontos, e é seguido de perto por Marrocos, na 6ª posição com 1776.40 de pontuação, e os holandeses logo em seguida.

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    Holanda venceu a Tunísia pela Copa do Mundo de 2026
    Holanda venceu a Tunísia pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Juan MABROMATA / AFP)

    No top 5, logo acima do Brasil, chegam a Inglaterra, em 4º, a Espanha em 3º, a França em 2º e a Argentina no topo. A Alemanha, que iniciou a competição no top 10 do ranking, dessceu para a 12ª colocação, sendo ultrapassada por México, Bélgica e Colômbia, que ocupam respectivamente a 9ª, 10ª e 11ª posição na classificação.

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    Com os resultados da primeira fase já definidos, a Holanda enfrentará a seleção do Marrocos na próxima fase da Copa do Mundo. Caso vença e o Brasil não consiga passar pelo Japão, a Holanda tem grandes chances de ultrapassar os brasileiros no ranking da Fifa.

    ➡️ Suécia, Equador e Bósnia são as melhores terceiras colocadas da Copa; veja tabela

    Confira o Top 10 do ranking da Fifa após o fim da fase de grupos da Copa do Mundo

    PosiçãoSeleçãoPontos

    Argentina

    1.901,93

    França

    1.894,40

    Espanha

    1864.32

    Inglaterra

    1829.82

    Brasil

    1785.19

    Marrocos

    11776.40

    Portugal

    1775.50

    Holanda

    1766.74

    México

    1736.01

    10º

    Bélgica

    1.727.88

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