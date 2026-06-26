logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Artilheiro da Nova Zelândia torce para ser esquecido após Copa; entenda

Elijah Just sonha com seleção mais presente em Copas e vaga histórica

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 09:48
Favorite o Lance! no Google
Elijah Just, atacante da Nova Zelândia comemora gol (Reprodução)
Elijah Just, atacante da Nova Zelândia comemora gol (Reprodução)

Autor de dois dos três gols da Nova Zelândia na Copa do Mundo, o atacante Elijah Just é o artilheiro e destaque da seleção no Mundial até o momento. O nome do jogador ficou marcado na história do país por ter marcado os dois primeiros gols da Nova Zelândia após 16 anos distante do torneio. Just, no entanto, quer acreditar que seus gols não sejam lembrados daqui a um tempo, e os motivos são entendíveis.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Nova Zelândia x Bélgica: onde assistir e escalações do jogo da Copa do Mundo

    Onde Assistir
    Há 20 horas
  • O Egito venceu a Nova Zelândia na Copa do Mundo (Foto: Fran Santiago/Getty Images/AFP)

    Nova Zelândia x Egito: veja os melhores momentos do jogo do Grupo G da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 dias
  • Max Crocombe Seleção da Nova Zelândia (reprodução instagram Max Crocombe)

    Goleiro da Nova Zelândia na Copa ficou conhecido por fazer xixi em campo e ser expulso

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 semana

    • O sonho de ser esquecido

    A intenção não é diminuir o feito da estreia, contra o Irã, que deixou o atacante marcado para sempre na história da Copa do Mundo com seus dois gols. O jogador, na verdade, torce para que sua marca possa ser, de certo modo, "esquecida" justamente por sonhar com a maior presença da Nova Zelândia na Copa do Mundo.

    ➡️Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (26/6)

    Elijah Just, atacante da Nova Zelândia, com a camisa branca da seleção em jogo contra o Egito.
    Elijah Just, atacante da Nova Zelândia em ação(Foto: Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    — O tempo vai dizer por quanto tempo as pessoas vão lembrar (dos gols). Eu gostaria de acreditar que eles serão esquecidos rapidamente, porque a Nova Zelândia, no futuro, vai estar na Copa do Mundo a cada quatro anos e marcando muitos gols — disse Just à emissora RNZ.

    continua após a publicidade

    — Agora, claro, é bastante especial. Marcar dois gols em uma Copa do Mundo não é algo que eu poderia ter sonhado enquanto criança. Acho que, quando se é uma criança tão pequena ou está crescendo, você provavelmente não entende quão difícil é, e quanta sorte você precisa ter — completou Just.

    Ele tem a esperança de que seus gols sejam apenas um lapso, uma ponta de uma história marcada pela presença mais consolidada do país em Mundiais. Esse é o grande desejo do artilheiro Elijah Just.

    continua após a publicidade

    ➡️Conheça o meio-campista da Noruega que usa camisa 2 em defesa do meio ambiente

    Retorno à Copa e disputa por vaga inédita

    A Nova Zelândia voltou à Copa do Mundo como uma das grandes surpresas do torneio, e está na sua terceira edição no torneio, após as participações em 1982 e 2010. E, mesmo depois de um empate contra o Irã, por 2 a 2 na estreia, e uma derrota para o Egito, por 3 a 1, a seleção da Oceania segue viva na disputa por uma vaga inédita no mata-mata.

    Com um ponto conquistado e o Grupo G ainda indefinido, a Nova Zelândia precisa vencer a Bélgica na última rodada e torcer por um empate entre Irã e Egito ou por uma vitória egípcia para avançar à fase eliminatória pela primeira vez em sua história. O jogo decisivo contra os belgas acontece nesta madrugada, de sexta para sábado, à meia-noite, em Vancouver.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Com o empate contra os australianos, Paraguai fica em terceiro lugar no grupo (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)
    Copa do Mundo 2026Paraguai x Austrália: técnico expõe preocupação e alerta FifaHá 12 minutos
    Holandês Jan Paul Van Hecke comemora o terceiro gol sobre a Tunísia
    Copa do Mundo 2026Holanda passa favorita e se aproxima do Brasil em ranking da Fifa após vitória na CopaHá 21 minutos
    Foto combinada entre Haaland e Mbappé, em duelos válidos pela Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026França, Noruega e Espanha: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (26/06)?Há 21 minutos
    SIMONE ARVEDA / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP
    Copa do Mundo 2026Conheça o meio-campista da Noruega que usa camisa 2 em defesa do meio ambienteHá 31 minutos
    Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)
    Copa do Mundo 2026Qual jogo da Copa do Mundo o SBT transmite hoje (26)?Há 41 minutos
    Lamine Yamal na partida entre Espanha e Cabo Verde (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
    Parceiro - GoogleNewsVeja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (26/6)Há 51 minutos

    Mais LANCE!

    Zona Mista da Seleção Brasileira na Copa lotada de jornalistas
    Bastidores: o caos divertido por trás da zona mista do Brasil na Copa
    Colômbia na Copa do Mundo com James Rodríguez
    Portugal pode ter Colômbia 'alternativa' em decisão na Copa do Mundo
    Felipe Melo analisou confronto entre Brasil e Japão na Copa do Mundo
    Felipe Melo é sincero sobre Brasil e Japão e manda recado a Ancelotti: 'Não vai'
    Pedro Neto em coletiva
    Mais bonito da Copa? Pedro Neto abre o jogo sobre 'status' na seleção portuguesa
    Vinicius Júnior deulando com jogador do Japão em amistoso de outubro de 2025
    Brasil x Japão: Leitores do Lance! avaliam duelo da segunda fase da Copa
    Gonzalo Plata comemora gol da virada do Equador sobre a Alemanha
    Plata vinga Flamengo contra Neuer e vira herói do Equador na Copa do Mundo
    Austin MacPHEE orientando Nuno Mendes
    Portugal aposta em especialista para transformar bolas paradas em gols
    Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai (EFE/EPA/Cristobal Herrera/Folhapress)
    Líderes pedem reunião, e Marcelo Bielsa enfrenta crise no Uruguai
    Mauricio, do Palmeiras, lamenta chance perdida pelo Paraguai
    Maurício vira assunto após empate do Paraguai: 'Inacreditável'
    Invicto, Japão aposta em organização para desafiar o Brasil na segunda fase
    Japão e Suécia empataram pela Copa do Mundo
    Tironi no Lance!: Japão é um adversário acessível para o Brasil
    Torcedores poderão levar bandeiras com referência ao movimento LGBTQIA+ ao Lumen Field, em Seattle (Imagem gerada por IA)
    Organizações de direitos humanos sobre Egito x Irã: 'Respeito não é negociável'
    Jogadores da Argentina comemoram gol marcado por Lionel Messi contra a Áustria, na Copa do Mundo
    Argentina aguarda definição do Grupo H para conhecer próximo rival na Copa