De la Cruz lamenta empate do Uruguai com Cabo Verde na Copa: 'Engolir sapo' Meio-campista cobra autocrítica do elenco celeste diante de situação inesperada no Grupo H

O empate amargo por 2 a 2 contra Cabo Verde, em Miami, acendeu o sinal de alerta na seleção uruguaia. Após a partida válida pela segunda rodada da Copa do Mundo, o meio-campista Nicolás de la Cruz não escondeu a frustração com o desempenho e com os resultados da equipe comandada por Marcelo Bielsa neste início de torneio.

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Acionado no segundo tempo para substituir Ugarte, o jogador reconheceu que a Celeste não conseguiu impor seu ritmo e cobrou uma postura mais madura e resiliente do grupo. Em um tom de forte cobrança interna, o atleta enfatizou a necessidade de aceitar o momento adverso e suportar a pressão externa para buscar a classificação.

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— Faltou o gol lá dentro. A verdade é que estamos em uma situação que não imaginávamos, nesses dois jogos não conseguimos concretizar tudo o que realmente a equipe pode dar. Situações do futebol, obviamente. Todos os jogos são extremamente difíceis. Agora é o momento de baixar a cabeça, trabalhar, cada um fazer a sua autocrítica individualmente, 'engolir sapo', como dizemos no nosso país, e encarar o próximo jogo da mesma maneira, ou talvez com alguns ajustes que temos estes dias para trabalhar — desabafou o meia.

Marcelo Bielsa, do Uruguai, passa instruções na Copa do Mundo (Foto: Lars Baron/Getty Images/AFP)

Foco na Espanha

O resultado diante da equipe africana complicou a vida dos sul-americanos no Grupo H. Apesar de o Uruguai ter chegado a virar o placar ainda no primeiro tempo com gols de Maxi Araújo e Canobbio, as falhas defensivas na etapa final permitiram que Cabo Verde garantisse um ponto histórico.

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Para evitar uma eliminação precoce, o Uruguai precisará buscar o resultado em seu último e mais difícil compromisso da fase de grupos, contra a Espanha. Ciente do peso do confronto, De la Cruz destacou que não há margem para lamentações diante do talento do adversário europeu.

— Ainda temos um jogo muito importante pela frente. Sabemos da qualidade que a Espanha tem, das suas individualidades. É trabalhar, baixar a cabeça e seguir em frente — completou.

Uruguai x Cabo Verde pela Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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