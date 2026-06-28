Por que Ferran Torres foi o atacante mais ineficiente da Copa até aqui Camisa 7 da Espanha passou em branco na fase de grupos

Na Copa do Mundo dos EUA, Canadá e México, uma das muitas estatísticas que a Fifa apresenta em seu site oficial é a de gols esperados (XG). Nesse quesito, um dos destaques é o espanhol Ferran Torres, de 26 anos, que teve 1,99 gol esperado nos três jogos da fase de grupos.

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Gráfico mostra o top 10 dos artilheiros da primeira fase da Copa do Mundo (Reprodução)

O camisa 7 da Espanha está à frente de nomes como o francês Kylian Mbappé (1,72, gol). Mas a diferença entre ambos é que o craque da França, campeão do mundo em 2018 e vice em 2022, tem quatro gols até aqui, contra nenhum do atacante da Fúria.

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Hoje com 26 anos, Torres começou nas divisões de base do Valencia, da Espanha. Após passagem pelo Manchester City, na Premier League, chegou ao Barcelona em 2022, onde marcou 65 gols em 207 partidas.

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Nomes como o equatoriano Enner Valencia e o iraniano Mehdi Taremi também estão na lista dos jogadores com alto XG que não fizeram gol nos três primeiros jogos do Mundial. Ex-atacante do Internacional, o centroavante do Equador desperdiçou ótimas chances de desencantar, principalmente, no empate sem gols com Curaçao, na segunda rodada.

Premier League lidera os gols da Copa

Dos 215 gols marcados na fase de grupos do Mundial, a Premier League é o campeonato que mais balançou as redes. Foram 46, de dez clubes diferentes. Em segundo lugar aparece La Liga, da Espanha, com 26, enquanto a Bundesliga, o Campeonato Alemão, ficou em terceiro, com 18.



Nessa lista o Campeonato Brasileiro está em 13º, empatado com as Primeiras Divisões de Bélgica, Tchéquia e Rússia, com três gols.

O top 5 das ligas é completado pela Ligue 1 (16 gols) e pela Série A italiana (14 gols). O Campeonato Brasileiro ocupa a 13ª posição, empatado com as ligas de primeira divisão de Bélgica, Tchéquia e Rússia, todos com três gols.

Jogadores de Palmeiras, Flamengo e Fluminense marcaram

Os atletas que atuam no Brasil e que balançaram as redes na fase inicial da Copa foram Maurício, do Palmeiras, que fez o de honra do Paraguai na derrota para os EUA (4 a 1), Cannobio, do Fluminense, no empate entre Uruguai e Cabo Verde, além de Gonzalo Plata, do Flamengo, herói da virada do Equador sobre a Alemanha, por 2 a 1.

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