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Torcida do Flamengo se irrita com fala de astro da Espanha: 'Chorão'

Jogador colocou culpa de lesão em jogador rubro-negro

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 19:04
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Nico Williams irritou a torcida do Flamengo
Nico Williams irritou a torcida do Flamengo (Foto: EFE/EPA/RONALD WITTEK ORG)

Uma declaração de Nico Williams, um dos principais jogadores da Espanha, repercutiu muito entre torcedores do Flamengo nas redes sociais. Rubro-Negros se irritaram com uma fala do espanhol sobre De La Cruz depois da vitória sobre o Uruguai na noite desta sexta-feira (26).

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    • O atacante da Espanha se lesionou na partida contra o Uruguai, justamente em um lance com De la Cruz, meia do Flamengo. Após a partida, Nico se manifestou nas redes sociais.

    ➡️Torcida do Botafogo reage a atitude de Igor Jesus: 'Tinha que ser'

    — Ontem, me provocaram uma nova lesão após uma ação em que um colega de profissão agiu levado pela frustração, o descontentamento e a tristeza pela situação que atravessava. Foi uma jogada que, na minha opinião, poderia ter sido evitada, porque era completamente desnecessária - escreveu o espanhol com uma foto dele e do meia do Flamengo no Instagram.

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    Nas redes sociais, torcedores rubro-negros se irritaram com a fala do jogador espanhol. Para a maioria, o lance foi involuntário. Veja os comentários abaixo:

    Nico Williams irritou a torcida do Flamengo
    Nico Williams irritou a torcida do Flamengo (Foto: REUTERS/Claudia Greco)

    Veja repercussão da fala de Nico Williams

    Trio do Flamengo é eliminado da Copa do Mundo na fase de grupos

    Três jogadores do Flamengo se despediram da Copa do Mundo na última sexta-feira (26). Com a derrota por 1 a 0 para a Espanha, o Uruguai não conseguiu atingir a pontuação necessária para avançar à fase mata-mata. Assim, Varela, De la Cruz e Arrascaeta dão adeus ao Mundial. Os jogadores serão reintegrados ao elenco do Rubro-Negro após 10 dias de descanso.

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    Uruguai encerrou a fase de grupos com dois empates e uma derrota, somando apenas dois pontos e terminando na terceira colocação do Grupo H. A baixa pontuação fez com que a Celeste não figurasse entre os melhores terceiros colocados, resultando na eliminação.

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    Na campanha uruguaia, Varela De la Cruz entraram em campo e foram destaques. Já Arrascaeta, que iniciou o torneio no departamento médico, foi relacionado para o jogo contra a Espanha, mas não foi utilizado. No retorno ao Flamengo, o camisa 10 será reavaliado.

    Dos nove convocados pelo Flamengo, os uruguaios são os primeiros a ficarem disponíveis para retornar ao clube. Como a delegação embarca para Portugal neste domingo para a intertemporada, a diretoria avalia se levará os três jogadores para os amistosos em solo europeu ou se eles permanecerão no Brasil para realizar atividades no Ninho do Urubu.

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